الرياضة

كريستال بالاس يخسر «الطعن» ضد الاستبعاد من الدوري الأوروبي

11 أغسطس 2025 22:34

لندن (رويترز)

قالت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إن كريستال بالاس خسر طعنه ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) باستبعاده من الدوري الأوروبي وانتقاله لدوري المؤتمر، البطولة الأوروبية الثالثة للأندية.
واستبعد (اليويفا) كريستال بالاس من الدوري الأوروبي وسمح له بالمشاركة في دوري المؤتمر الشهر الماضي، بينما سمح لأولمبيك ليون بالمشاركة في الدوري الأوروبي، نظراً لأن مجموعة إيجل فوتبول كانت تملك في ذلك الوقت أغلبية أسهم ليون بينما كان رئيسها جون تكستور يملك حصة مسيطرة في كريستال بالاس.
وسيحل نوتنجهام فورست، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محل كريستال بالاس في الدوري الأوروبي.
وقالت كاس في بيان «بعد دراسة الأدلة، وجدت اللجنة أن جون تكستور مؤسس مجموعة إيجل فوتبول القابضة كان يملك أسهم في ناديي كريستال بالاس وأولمبيك ليون وكان عضواً في مجلس الإدارة ويتمتع بنفوذ حاسم في الناديين في وقت تقييم اليويفا لوضع الناديين، ورفضت اللجنة أيضا حجة كريستال بالاس بأنه تلقى معاملة غير عادلة مقارنة بنوتنجهام فورست وليون».
ولم يستجب بالاس لطلب التعليق، وصرح ستيف باريش رئيس النادي للصحفيين أمس الأحد بأنه في حال خسر بالاس الاستئناف، فسيتعين عليهم «النظر في أي خطوات لاحقة».
وطعن بالاس، الذي تأهل للدوري الأوروبي بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ضد قرار اليويفا الشهر الماضي.
وجاء الطعن قبل أيام من إكمال روبرت وود وودي جونسون، المالك المشارك لفريق نيويورك جيتس، عملية شراء حصة مجموعة إيجل فوتبول القابضة التي أسسها وكان يملكها تكستور في بالاس.
كما استقال تكستور أيضاً من مجلس إدارة ليون وتم تعيين ميشيل كانج رئيسة لمجلس الإدارة.
وبعد تأهل كل من ليون وكريستال بالاس لدوري الأوروبي، فقد سُمح للنادي الفرنسي بالاحتفاظ بمكانه في البطولة الأوروبية بعد أن احتل مركزاً متقدماً عن بالاس في الدوري الفرنسي.
وأنهى ليون الدوري الفرنسي في المركز السادس، بينما احتل كريستال بالاس المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ليون في بيان «يرحب أولمبيك ليون بقرار اليوم الصادر من محكمة التحكيم الرياضية والذي يؤكد مشاركته في الدوري الأوروبي».
ومن المقرر أن يشارك كريستال بالاس، الذي توج بلقب درع المجتمع بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري. 

 

