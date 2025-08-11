الإصابات تضرب «الليجا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تشهد بداية موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني قائمة طويلة من الإصابات التي تؤثر على العديد من الفرق الكبيرة من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفرق أخرى، وينطلق موسم الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، وستبدأ العديد من الأندية مبارياتها بتشكيلات غير مكتملة بسبب إصابات متفاوتة الخطورة.

ففي ريال مدريد، تعرض إدواردو كامافينجا لالتواء في الكاحل وسيغيب عن الملاعب 10 أيام على الأقل، بينما يتعافى جود بيلينجهام من جراحة في الكتف، ولم يتعافَ إندريك بعد من إصابة في أوتار الركبة، حيث غاب عن العديد من المباريات، بما في ذلك المباريات ضد أوساسونا، وأوفيدو، ومايوركا، وريال سوسيداد.

وفي برشلونة، خضع مارك أندريه تير شتيجن لجراحة أخرى في الظهر، ما فتح الباب أمام تسجيل خوان جارسيا، كما سيغيب روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وفي أتلتيكو مدريد، يعاني بابلو باريوس من إصابة عضلية، بينما يواصل خوسيه ماريا خيمينيز التعافي من إصابة تعرض لها خلال كأس العالم للأندية 2025.

بينما يواجه نادي أتلتيك بلباو فترة تحضيرية صعبة للموسم الجديد، حيث يعاني من غيابات عديدة، منها أوناي إيجيلوز، الذي خضع لعملية جراحية لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وأويهان سانسيت، الذي غاب بسبب إصابة في الركبة، وأوناي جوميز، الذي يعاني من مشاكل عضلية.

وفي ريال بيتيس، تعرض إيسكو ألاركون لكسر في الشظية، ويغيب لفترة طويلة، وخسر فياريال لوجان كوستا بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وويلي كامبوالا بسبب إصابة عضلية خطيرة، أما في إشبيلية، سيفتقد المدرب ماتياس ألميدا خدمات خوان جوردان، بسبب انزلاق غضروفي، بالإضافة إلى إصابات عضلية متعددة.

وتعاني أندية أخرى أيضاً، حيث تشكك التقارير في مشاركة أبيل رويز مع جيرونا، ويغيب إيكر بينيتو عن المباراة الافتتاحية لأوساسونا، وفي رايو فاليكانو يظل خالد عبد المؤمن، مستبعداً بسبب إصابة في أربطة الركبة.