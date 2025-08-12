الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«كونجرس آسيا» يستعرض حصاد «الرؤية والواقع» في «البارالمبية»

«كونجرس آسيا» يستعرض حصاد «الرؤية والواقع» في «البارالمبية»
12 أغسطس 2025 11:04

دبي (الاتحاد)
استعرض كونجرس آسيا البارالمبي «أستانا 2025» في جلسته الافتتاحية حصاد 10 سنوات من الرؤية إلى الواقع «2015- 2024»، والذي ترأسه ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بحضور يربول ميرزابوسينوف، وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بجهود ماجد العصيمي في تحقيق رؤية 2015 - 2024، والارتقاء بمنظومة الحركة البارالمبية في أكبر قارات العالم.
وأكد الشيخ محمد بن دعيج، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، أن تغييراً جذرياً حدث في اللجنة البارالمبية الآسيوية منذ تولي ماجد العصيمي الرئاسة بشفافية كاملة، ومشاركة الدول الأعضاء والتطوير، وفق معايير عالمية ورؤية ثاقبة لمستقبل أكثر إشراقاً، والذي يعزز مكانة القارة وتطور الحركة البارالمبية والعمل الاحترافي في اللجنة البارالمبية الآسيوية.
وقال: «البارالمبية» ظلت تسعى لضمان استدامة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لرياضة أصحاب الهمم بأعلى جودة.
من جانبه، قال عبد الرحيم آل الشيخ، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إن الإنجازات التي تحققت تتحدث عن نفسها، بعدما عززت مكانة آسيا على مستوى العالم، في أعقاب النتائج الإيجابية التي تحققت في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة، التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.
من جانبه أعرب خيرت بورانباييف، رئيس اللجنة البارالمبية بكازاخستان، عن سعادته بهذه الرؤية الواضحة وتواجد القيادات الآسيوية في أستانا، لتحقيق الأهداف وفق نهج مرسوم.
من جهته، قال فهد ناصر القباع، مستشار الرياضات البارالمبية في اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية، إن ما تحقق خلال 10 سنوات يفوق التوقعات، مثمناً الجهد الكبير الذي بذله ماجد العصيمي وزملاؤه، مؤكداً أن ترؤس خليجي عربي للجنة البارالمبية الآسيوية، مصدر فخر واعتزاز، ويثبت أن منطقتنا الخليجية مليئة بالكوادر الشابة ذات الإمكانات العالية.

