الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يحقق أهدافه بالتعادل مع حتا ودياً

خورفكان يحقق أهدافه بالتعادل مع حتا ودياً
12 أغسطس 2025 11:01

فيصل النقبي (خورفكان)
تعادل فريق خورفكان مع حتا بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن برنامج التحضيرات للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين. وجاء اللقاء في أجواء تنافسية شهدت تجربة الجهازين الفنيين لعدد من العناصر، بهدف الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
ويعد هذا التعادل هو الثاني على التوالي لخورفكان في سلسلة مبارياته الإعدادية، بعد أن كان قد خرج بنتيجة التعادل الإيجابي 4-4 أمام الشارقة في مباراة ودية سابقة، في إطار سعي الفريق لبلوغ أفضل درجات الجاهزية قبل الجولة الافتتاحية للدوري.
وقال نايف المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم: «نحن جاهزون للموسم بمعنويات عالية، بعد أن أنهى الفريق معسكره الخارجي بنجاح، وحققنا من خلاله الأهداف التي وضعناها على صعيد الإعداد البدني والفني، مع خوض سلسلة من المباريات الودية التي منحت الجهاز الفني الفرصة لتجربة جميع العناصر ورفع مستوى الانسجام بينهم».
وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة بقدرة لاعبينا على تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، ونسعى لأن يكون حضور خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين مختلفاً، لدينا طموحات كبيرة تلبي تطلعات جماهيرنا، ونعمل جميعاً بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج إيجابية، تعكس الجهد المبذول في مرحلة الإعداد».
واختتم قائلاً: «سنبدأ الموسم من حيث انتهينا في الموسم الماضي، وسنبني على ما حققناه لنقدم الأفضل، ونعوّل كثيراً على مساندة جمهورنا الوفي ليكون شريكاً في النجاحات القادمة».

