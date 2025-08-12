بيجولا تدعم التغيير في الزوجي المختلط بـ«فلاشينج ميدوز»

واشنطن (رويترز)

قالت جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة عالمياً، إن منافسات الزوجي المختلط المثيرة للجدل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، قد تثير اهتماماً قوياً من جانب الجماهير، لكنها حثت المنظمين على تحسين التواصل مع اللاعبين قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظام المنافسات.

وأعلنت آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، في فبراير، أن منافسات الزوجي المختلط، والتي ستقدم جائزة مالية قدرها مليون دولار، ستقام في الفترة من 19 إلى 20 أغسطس، قبل القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي في الأسبوع التالي.

كذلك تقرر إجراء تعديل في نظام التأهل، إذ ستتقدم ثمانية فرق مباشرة من خلال التصنيف الفردي المجمع لكل ثنائي، بينما ستشارك الفرق الثمانية الأخرى ببطاقات دعوة.

وستقام المباريات في الأدوار الأولى بين الأفضل من ثلاث مجموعات وأربعة أشواط، مع شوط فاصل عند التعادل 4-4، مكون من عشر نقاط، بدلاً من خوض مجموعة ثالثة، في حين ستقام المباراة النهائية من ثلاث مجموعات وستة أشواط.

ووصف أندريا فافاسوري وسارة إيراني، الفائزان بلقب الزوجي المختلط في نسخة العام الماضي من بطولة أميركا المفتوحة، النظام الجديد بأنه يمثل «ظلماً كبيراً» للاعبي الزوجي.

وقالت بيجولا، العضو في مجلس اتحاد اللاعبات المحترفات، إن هناك حاجة لمزيد من التواصل بين المنظمين واللاعبات.

وقالت بيجولا للصحفيين في بطولة سينسناتي المفتوحة الجارية حالياً: «يشرفني دعوتهم لي للمشاركة في البطولة. ستكون بطولة رائعة وممتعة، وسيستمتع بها المشجعون حقاً. في الوقت نفسه، لم أكن أعتقد أن الطريقة التي تعاملوا بها مع الأمر كانت رائعة حقاً... كنا مثل، حسناً تصرفتم بشكل غير مناسب وغيرتم شكل المنافسة ولم تخبروا أحداً. هذا ما فعلتم فحسب.

هل تحدثتم مع اللاعبين؟ هل استمعتم إلى آرائهم حول كيفية تحسين المنافسة؟ هذا ما نسعى نحن اللاعبين للعمل عليه معهم، لنجعل التواصل فيما بيننا كثر سلاسة».