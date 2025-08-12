لقب السوبر الأوروبي بين سان جيرمان وتوتنهام غداً

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير لأول مرة على الإطلاق في مباراة تنافسية، مساء غد الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي 2025، في أوديني، بإيطاليا.

وتأهل باريس لكأس السوبر بعد فوزه بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، بتغلبه على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، في أكبر فوز نهائي في تاريخ المسابقة.

وستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يشارك فيها فريق فرنسي في كأس السوبر، بعد أن خسر باريس أمام يوفنتوس 9-2 في مباراتي الذهاب والإياب في 1997، وحال فوز باريس سان جيرمان، ستصبح فرنسا الدولة الثالثة عشرة التي يمتلك ممثلها لقب كأس السوبر، وأول دولة جديدة تقدم فائزاً بالكأس منذ ألمانيا في 2013 (بايرن ميونيخ).

وبصفته بطل أوروبا الحالي ووصيف كأس العالم للأندية 2025، فباريس المرشح الأوفر حظًا للفوز. ويشهد التاريخ على ذلك أيضاً، حيث فاز أبطال دوري أبطال أوروبا بـ 11 نسخة من كأس السوبر، باستثناء فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في عام 2018.

وتتوقع «أوبتا» أن يكون باريس سان جيرمان المرشح الأقوى للفوز بكأس السوبر الأوروبي 2025، بنسبة 62.4% خلال الـ 90 دقيقة، بينما جاءت النسبة بواقع 18.3% فقط لمصلحة توتنهام، وبلغت نسبة التعادل 19.3%، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي وتفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويبدأ توتنهام حقبة جديدة تحت قيادة توماس فرانك، حيث انتقل الدنماركي من برينتفورد إلى شمال لندن هذا الصيف، ليحل محل أنجي بوستيكوجلو، الذي تمت إقالته رغم قيادته لتوتنهام إلى أول لقب أوروبي كبير منذ 41 عاماً.

وأصبح توتنهام ثامن فريق إنجليزي يشارك في كأس السوبر الأوروبي، 6 من الفرق السبعة السابقة فازت بأول ظهور لها في النهائي، باستثناء أرسنال الذي خسر 2-0 في مجموع المباراتين أمام ميلان عام 1995، وستكون هذه أول مباراة تنافسية لفرانك في قيادة توتنهام، حيث سيصبح المدرب البالغ من العمر 51 عاماً، أول مدرب يخوض مباراته الأولى مع نادٍ إنجليزي في كأس السوبر الأوروبي.

ويأمل فرانك في تغيير مسار توتنهام عن الموسم الماضي، إذ كان من السهل على المنافسين هزيمتهم. إجمالاً، لم يخسر أي فريق في البريميرليج مباريات أكثر من توتنهام (16)، بينما حقق باريس انتصارات أكثر من أي فريق آخر بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا العام (34).

وكان أداء عثمان ديمبيلي عاملاً أساسياً في هذا النجاح، حيث ساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات عام 2025 (36,27 هدفاً، 9 تمريرات حاسمة)، وسجل الفرنسي (3) وصنع (3) أهداف في 6 من مبارياته الثماني ضد الفرق الإنجليزية عام 2025.