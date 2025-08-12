الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لقب السوبر الأوروبي بين سان جيرمان وتوتنهام غداً

لقب السوبر الأوروبي بين سان جيرمان وتوتنهام غداً
12 أغسطس 2025 12:25

معتز الشامي (أبوظبي)
يلتقي باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير لأول مرة على الإطلاق في مباراة تنافسية، مساء غد الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي 2025، في أوديني، بإيطاليا.
وتأهل باريس لكأس السوبر بعد فوزه بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، بتغلبه على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، في أكبر فوز نهائي في تاريخ المسابقة.
وستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يشارك فيها فريق فرنسي في كأس السوبر، بعد أن خسر باريس أمام يوفنتوس 9-2 في مباراتي الذهاب والإياب في 1997، وحال فوز باريس سان جيرمان، ستصبح فرنسا الدولة الثالثة عشرة التي يمتلك ممثلها لقب كأس السوبر، وأول دولة جديدة تقدم فائزاً بالكأس منذ ألمانيا في 2013 (بايرن ميونيخ).
وبصفته بطل أوروبا الحالي ووصيف كأس العالم للأندية 2025، فباريس المرشح الأوفر حظًا للفوز. ويشهد التاريخ على ذلك أيضاً، حيث فاز أبطال دوري أبطال أوروبا بـ 11 نسخة من كأس السوبر، باستثناء فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في عام 2018.
وتتوقع «أوبتا» أن يكون باريس سان جيرمان المرشح الأقوى للفوز بكأس السوبر الأوروبي 2025، بنسبة 62.4% خلال الـ 90 دقيقة، بينما جاءت النسبة بواقع 18.3% فقط لمصلحة توتنهام، وبلغت نسبة التعادل 19.3%، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي وتفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى ركلات الترجيح.
ويبدأ توتنهام حقبة جديدة تحت قيادة توماس فرانك، حيث انتقل الدنماركي من برينتفورد إلى شمال لندن هذا الصيف، ليحل محل أنجي بوستيكوجلو، الذي تمت إقالته رغم قيادته لتوتنهام إلى أول لقب أوروبي كبير منذ 41 عاماً.
وأصبح توتنهام ثامن فريق إنجليزي يشارك في كأس السوبر الأوروبي، 6 من الفرق السبعة السابقة فازت بأول ظهور لها في النهائي، باستثناء أرسنال الذي خسر 2-0 في مجموع المباراتين أمام ميلان عام 1995، وستكون هذه أول مباراة تنافسية لفرانك في قيادة توتنهام، حيث سيصبح المدرب البالغ من العمر 51 عاماً، أول مدرب يخوض مباراته الأولى مع نادٍ إنجليزي في كأس السوبر الأوروبي.
ويأمل فرانك في تغيير مسار توتنهام عن الموسم الماضي، إذ كان من السهل على المنافسين هزيمتهم. إجمالاً، لم يخسر أي فريق في البريميرليج مباريات أكثر من توتنهام (16)، بينما حقق باريس انتصارات أكثر من أي فريق آخر بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا العام (34).
وكان أداء عثمان ديمبيلي عاملاً أساسياً في هذا النجاح، حيث ساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات عام 2025 (36,27 هدفاً، 9 تمريرات حاسمة)، وسجل الفرنسي (3) وصنع (3) أهداف في 6 من مبارياته الثماني ضد الفرق الإنجليزية عام 2025.

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
هل يستحق يامال الفوز بـ «الكرة الذهبية»؟
السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان
توتنهام
آخر الأخبار
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
الرياضة
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
اليوم 14:15
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
الرياضة
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
اليوم 14:15
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
الرياضة
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
اليوم 14:08
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
الرياضة
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
اليوم 14:04
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
الرياضة
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©