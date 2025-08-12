التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة

معتز الشامي (أبوظبي)

يسود حماس كبير بين جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز لاختيار أقوى التشكيلات الأساسية لأي فريق، لمقارنتها بالفرق الكبرى الأخرى، في محاولةٍ للتنبؤ بنتائج الموسم المقبل من الدوري.

وغالباً ما تكون المواجهات المباشرة بين الفرق حاسمةً في سباق اللقب، حيث إن هامش الخطأ ضئيلٌ جداً، وبالتالي، قد تُرجّح قوة النجوم كفة فريقٍ أو آخر في نهاية الموسم، ولكن، أيُّ الأندية يُمكنها أن تُنافس على أقوى التشكيلات الأساسية قبل انطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز؟!

ليس من المستغرب أن تتصدر الفرق التي تنافس عادةً على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة، ومع ذلك، فهي ليست بنفس الترتيب، بناءً على أعلى قيمة سوقية للفريق ككل.

وعلى سبيل المثال، بينما يمتلك مانشستر سيتي الفريق الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة سوقية تبلغ 1.35 مليار يورو، فإن تشكيلة بيب جوارديولا الأساسية الأكثر قيمة تأتي في المرتبة الثانية بعد أرسنال.

ورغم أن القيمة السوقية للفريق أقل بـ 30 مليون يورو من مانشستر سيتي، إلا أن التشكيلة الأساسية لميكيل أرتيتا أعلى قيمة بـ 28 مليون يورو من تشكيلة مدربه السابق، ويحتل تشيلسي المركز الثالث في قائمة القيمة السوقية كفريق (1.17 مليار يورو)، لكن تشكيلته الأساسية الأكثر قيمة تأتي في المركز الرابع بـ 615 مليون يورو، أي أقل بأكثر من 100 مليون يورو من أقوى تشكيل أساسي لليفربول (718 مليون يورو). وهذا رغم أن قيمة فريق آرني سلوت السوقية أقل بـ 130 مليون يورو من منافسيه في ستامفورد بريدج.

وبالمثل، وعلى الرغم من أن فريق نيوكاسل سابع قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تشكيلته الأساسية الأكثر قيمة هي خامس أعلى تشكيل في الدوري، ولفهم هذه التناقضات في القيمة السوقية لهذه الفرق وتشكيلاتها الأساسية، يكفي تجميع تشكيلة أساسية تضم أفضل اللاعبين في كل مركز لتكوين فكرة أوضح.

وتضم التشكيلة الأساسية الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 6 لاعبين على الأقل من أرسنال، وهم، ديفيد رايا، وجابرييل، وويليام ساليبا، وجوريان تيمبر، وديكلان رايس، وبوكايو ساكا، يليه مانشستر سيتي بـ3 لاعبين، وهم، يوسكو جفارديول، ورودري، وإيرلينج هالاند، بينما يضم ليفربول وتشيلسي لاعباً واحداً لكل منهما، وهما فلوريان فيرتز، وكول بالمر.

ويأتي ترتيب التشكيلة الأساسية الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- أرسنال: 840 مليون يورو

2- مانشستر سيتي: 812 مليون يورو

3- ليفربول: 715 مليون يورو

4- تشيلسي: 615 مليون يورو

5- نيوكاسل: 539 مليون يورو

6- مانشستر يونايتد: 500 مليون يورو

7- توتنهام: 436 مليون يورو

8- أستون فيلا: 385 مليون يورو

9- كريستال بالاس: 338 مليون يورو

10- برايتون: 307 ملايين يورو