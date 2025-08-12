«محروس ياس» يحصد لقب «بري آكا» الفرنسي

عصام السيد (أبوظبي)

حصد المهر «محروس» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لقب تحدي سباق «بري آكا» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس، في مضمار «لاتست باسن آركاشون» الفرنسي، بمشاركة 13 خيلاً عمر ثلاث سنوات فقط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.

ودخل ابن «مهاب»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، إلى السباق بعد أن خاض ثلاثة سباقات، حل فيها في المركز الثاني في بري مسعود، ثم السابع في بري دنكويست، والثالث في بري بنجالي دالبريه.

وفرض «محروس»، سيطرته المطلقة في السباق، ولم يتأخر المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «مهاب» في إثبات أهليته بطلاً للمستقبل، من خلال العرض الرائع الذي قدمه، متفوقاً بفارق نصف طول عن وصيفته المهرة «تي أس وسيمة» لدانيال جياري، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل «محروس» بعد فاصل من الإثارة، زمناً قدره 1:33:88 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «التاميرا» لمبارك علي النعيمي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، فيما تراجعت المرشحة الأولى المهرة «كيارو دو سوليل» لمسز ليزا ديموناز، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، للمركز الرابع.

وفي نفس المضمار نالت الفرس «ماري ليلى» لوذنان للسباقات، بإشراف أي دي ميول، وقيادة أوليفييه دانداجين، لقب سباق ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والذي تنافست فيه 7 خيول عربية عمر أربع سنوات فما فوق على الجوائز المالية البالغة 50 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.

وجاء السباق قوياً بين أفضل الخيول العربية الأصيلة من المهرات والأفراس، وتوجت ابنة «المرتجز» جهودها بفارق عنق عن غريمتها الفرس «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورلين لومتري، وحلت في المركز الثالث المهرة «بيانكا دو غزال» لناصر العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح بوغنيم، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:13:49 دقيقة.