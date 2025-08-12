بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»

واشنطن (رويترز)

لم تنجح إيما رادوكانو في التعامل مع الإزعاج، الذي تسبب فيه طفل يبكي في المدرجات خلال هزيمتها أمام أرينا سبالينكا في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس أمس الاثنين، عندما طالبت اللاعبة البريطانية الحكمة باتخاذ موقف.

وكانت رادوكانو تستعد للإرسال والنتيجة 3-4 في المجموعة الثالثة المتوترة خلال خسارتها 7-6 و4-6 و7-6، عندما توقفت ونظرت إلى الحكمة لتقول إن الطفل كان يبكي لمدة عشر دقائق متواصلة.

وسألتها الحكمة في حالة من عدم التصديق تقريباً، مما دفع رادوكانو إلى مجرد هز كتفيها «إنه طفل، هل تريدين مني أن أخرج الطفل من الملعب؟».

وبعدها ابتسمت رادوكانو وأشارت للمدرجات، حيث قال عدد من الجماهير «نعم» نيابة عنها بعد سماع سؤال حكمة المباراة.

وقالت الحكمة إنها قد تطلب من مسؤولي الملعب إخراج الطفل، لكنها أضافت: «نحن بحاجة للاستمرار في الوقت الحالي»، قبل استئناف المباراة.

وفازت رادوكانو بالشوط وتعادلت 4-4، لكنها خسرت في النهاية أمام المصنفة الأولى عالمياً سبالينكا، والتي ستواجه الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو في دور الستة عشر.