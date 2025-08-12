الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»

بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
12 أغسطس 2025 14:08

واشنطن (رويترز)
لم تنجح إيما رادوكانو في التعامل مع الإزعاج، الذي تسبب فيه طفل يبكي في المدرجات خلال هزيمتها أمام أرينا سبالينكا في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس أمس الاثنين، عندما طالبت اللاعبة البريطانية الحكمة باتخاذ موقف.
وكانت رادوكانو تستعد للإرسال والنتيجة 3-4 في المجموعة الثالثة المتوترة خلال خسارتها 7-6 و4-6 و7-6، عندما توقفت ونظرت إلى الحكمة لتقول إن الطفل كان يبكي لمدة عشر دقائق متواصلة.
وسألتها الحكمة في حالة من عدم التصديق تقريباً، مما دفع رادوكانو إلى مجرد هز كتفيها «إنه طفل، هل تريدين مني أن أخرج الطفل من الملعب؟».
وبعدها ابتسمت رادوكانو وأشارت للمدرجات، حيث قال عدد من الجماهير «نعم» نيابة عنها بعد سماع سؤال حكمة المباراة.
وقالت الحكمة إنها قد تطلب من مسؤولي الملعب إخراج الطفل، لكنها أضافت: «نحن بحاجة للاستمرار في الوقت الحالي»، قبل استئناف المباراة.
وفازت رادوكانو بالشوط وتعادلت 4-4، لكنها خسرت في النهاية أمام المصنفة الأولى عالمياً سبالينكا، والتي ستواجه الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو في دور الستة عشر.

أخبار ذات صلة
سابالينكا تعبر رادوكانو بصعوبة إلى ثمن نهائي «سينسيناتي للتنس»
دي مينور يسقط أمام «الحاجز الأول» في «سينسيناتي»
أرينا سابالينكا
سينسيناتي
آخر الأخبار
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
الرياضة
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
اليوم 14:15
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
الرياضة
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
اليوم 14:15
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
الرياضة
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
اليوم 14:08
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
الرياضة
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
اليوم 14:04
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
الرياضة
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©