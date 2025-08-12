7 لاعبين ولاعبات يمثلون «القوس والسهم» في «مونديال الشباب» بكندا

الشارقة (وام)

أعلن اتحاد القوس والسهم مشاركة 7 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للشباب، في كندا خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس الجاري.

ووقع الاختيار على كل من: حسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب «فئة القوس المحدب شباب»، بالإضافة إلى هدى صالح آل علي، وسامية مقصود، ومنى فيصل الشرع «القوس المحدب شابات»، حيث يخوض المنتخب معسكراً في كندا من 14 إلى 17 أغسطس قبل انطلاق منافسات البطولة يوم 18 أغسطس الجاري.

واعتمد الاتحاد الطاقمين الإداري والفني في البطولة، والذي يتألف من سعيد مطر إدارياً، ويونج شول، مدرباً، وألينا لابسينا، مساعدة للمدرب.

من جانب آخر، اختتم منتخبنا الوطني معسكر التحدي الآسيوي في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، وضم 5 لاعبين ولاعبات، هم عبدالله عبيد الكتبي، وسيب سانكار «القوس المحدب رجال»، ومها عبدالرحيم، وحصة يعقوب العوضي، وفاطمة محمد البلوشي «القوس المحدب سيدات».