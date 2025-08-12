الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

7 لاعبين ولاعبات يمثلون «القوس والسهم» في «مونديال الشباب» بكندا

7 لاعبين ولاعبات يمثلون «القوس والسهم» في «مونديال الشباب» بكندا
12 أغسطس 2025 14:56

الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم مشاركة 7 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للشباب، في كندا خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس الجاري.
ووقع الاختيار على كل من: حسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب «فئة القوس المحدب شباب»، بالإضافة إلى هدى صالح آل علي، وسامية مقصود، ومنى فيصل الشرع «القوس المحدب شابات»، حيث يخوض المنتخب معسكراً في كندا من 14 إلى 17 أغسطس قبل انطلاق منافسات البطولة يوم 18 أغسطس الجاري.
واعتمد الاتحاد الطاقمين الإداري والفني في البطولة، والذي يتألف من سعيد مطر إدارياً، ويونج شول، مدرباً، وألينا لابسينا، مساعدة للمدرب.
من جانب آخر، اختتم منتخبنا الوطني معسكر التحدي الآسيوي في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، وضم 5 لاعبين ولاعبات، هم عبدالله عبيد الكتبي، وسيب سانكار «القوس المحدب رجال»، ومها عبدالرحيم، وحصة يعقوب العوضي، وفاطمة محمد البلوشي «القوس المحدب سيدات».

أخبار ذات صلة
شيلتون يطيح خاتشانوف ويفوز بلقب كندا للتنس
مبوكو تبدد أحلام أوساكا وتخطف لقب كندا للتنس
اتحاد القوس والسهم
كندا
آخر الأخبار
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
اليوم 17:21
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
اليوم 17:18
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
اليوم 17:16
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
الأخبار العالمية
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©