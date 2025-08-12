توتنهام يجدد مفاوضات ضم إيزي من كريستال بالاس

لندن (د ب أ)

عاد إيبريتشي إيزي، نجم فريق كريستال بالاس، إلى اهتمامات نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل التعاقد معه هذا الصيف، حسبما أفادت وكالة أنباء (بي إيه نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن توتنهام، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، الذي يستعد للقاء باريس سان جيرمان الفرنسي غداً الأربعاء بكأس السوبر الأوروبي، يرغب في ضم لاعب منتخب إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن النادي اللندني كان يأمل في ضم إيزي منذ فترة لعبه مع كوينز بارك رينجرز، لكنه انتقل لاحقاً لكريستال بالاس عام 2020.

ونجح إيزي في تطوير مستواه خلال فترة تواجده مع كريستال بالاس، ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط الهجوميين في الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، فيما يضع الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام الجديد، نصب عينيه ضم اللاعب «27 عاماً» قبل إغلاق نافذة الانتقالات الجارية حالياً. ويبدو فرانك بحاجة للاعب مبدع بعد إصابة صانع الألعاب الرئيسي جيمس ماديسون مؤخراً بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، واستمرار غياب زميله في خط الوسط ديان كولوسيفسكي عن الملاعب في الفترة المقبلة، بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وبعد فشل مساعيه لضم مورجان جيبس-وايت، قائد فريق نوتنجهام فورست الشهر الماضي، كثّف توتنهام هذا الأسبوع نشاطه في سوق الانتقالات، حيث بدأ محادثات مع مانشستر سيتي، أمس الاثنين بشأن التعاقد مع مهاجمه سافينيو، ويجري الآن مفاوضات مع كريستال بالاس بشأن إيزي. ويتبقى لإيزي عامان في عقده مع ملعب (سيلهيرست بارك)، حيث لعب نجم منتخب إنجلترا دوراً بارزاً في فوز كريستال بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية (درع المجتمع الإنجليزي) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وكشفت وكالة (بي إيه نيوز) عن شرط جزائي بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني لا يزال سارياً في عقد إيزي الحالي مع كريستال بالاس، لكن من المقرر أن ينتهي يوم الجمعة المقبل. وكان إيزي أحرز 14 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه في 43 مباراة خاضها بجميع المسابقات مع كريستال بالاس خلال موسم 2024/ 2025.