موراتا يتهم جالطة سراي بعدم الوفاء!

لندن (د ب أ)

زعم ألفارو موراتا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق، أن «القيم الأساسية لم يتم احترامها» من جانب نادي جالطة سراي، بعد انتهاء فترة إعارته للفريق التركي. وعاد موراتا إلى ناديه الأصلي ميلان الإيطالي، أمس بعد انتهاء فترة إعارته في تركيا إثر خلاف مع إدارة جالطة سراي، حيث اضطر النجم الإسباني المخضرم للتنازل عن جزء من راتبه.

ومن المتوقع أن ينضم موراتا لفريق كومو الإيطالي، لكنه وجه انتقاداً لاذعاً لناديه السابق. وكتب موراتا على حسابه في تطبيق (إنستجرام): «كانت هناك لحظات لم يتم الوفاء فيها بالوعود المعطاة واحترام القيم الأساسية. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن موراتا قوله: «حتى النهاية، لم يتم الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها، لدرجة أنني لم أجد خياراً سوى التنازل عن جزء من راتبي وحقوق تعاقدية أخرى اكتسبتها بالفعل من خلال عملي».

وأضاف موراتا: «بالنسبة لي، في الحياة والعمل، هناك مبادئ لا ينبغي انتهاكها مطلقاً، كاحترام حقوق كل شخص. إن عدم الاعتراف بما اكتسبه الإنسان وتعويضه عنه أمر غير مقبول، ويتعارض مع قيم العدالة والاحترافية التي أؤمن بها». وتابع: «أعلم أن هذه الأمور غالباً ما لا تتم مناقشتها في العلن، لكنني أعتقد أنه من الصواب تقديم التفسير الحقيقي لما حدث للجماهير». وأتمّ موراتا تصريحاته قائلاً: «ستبقون أنتم وإسطنبول في قلبي دائماً، وأتمنى لكم كل التوفيق، في الحاضر والمستقبل».