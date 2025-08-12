الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موراتا يتهم جالطة سراي بعدم الوفاء!

موراتا يتهم جالطة سراي بعدم الوفاء!
12 أغسطس 2025 15:20

لندن (د ب أ)
زعم ألفارو موراتا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق، أن «القيم الأساسية لم يتم احترامها» من جانب نادي جالطة سراي، بعد انتهاء فترة إعارته للفريق التركي. وعاد موراتا إلى ناديه الأصلي ميلان الإيطالي، أمس بعد انتهاء فترة إعارته في تركيا إثر خلاف مع إدارة جالطة سراي، حيث اضطر النجم الإسباني المخضرم للتنازل عن جزء من راتبه.
ومن المتوقع أن ينضم موراتا لفريق كومو الإيطالي، لكنه وجه انتقاداً لاذعاً لناديه السابق. وكتب موراتا على حسابه في تطبيق (إنستجرام): «كانت هناك لحظات لم يتم الوفاء فيها بالوعود المعطاة واحترام القيم الأساسية. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن موراتا قوله: «حتى النهاية، لم يتم الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها، لدرجة أنني لم أجد خياراً سوى التنازل عن جزء من راتبي وحقوق تعاقدية أخرى اكتسبتها بالفعل من خلال عملي».
وأضاف موراتا: «بالنسبة لي، في الحياة والعمل، هناك مبادئ لا ينبغي انتهاكها مطلقاً، كاحترام حقوق كل شخص. إن عدم الاعتراف بما اكتسبه الإنسان وتعويضه عنه أمر غير مقبول، ويتعارض مع قيم العدالة والاحترافية التي أؤمن بها». وتابع: «أعلم أن هذه الأمور غالباً ما لا تتم مناقشتها في العلن، لكنني أعتقد أنه من الصواب تقديم التفسير الحقيقي لما حدث للجماهير». وأتمّ موراتا تصريحاته قائلاً: «ستبقون أنتم وإسطنبول في قلبي دائماً، وأتمنى لكم كل التوفيق، في الحاضر والمستقبل».

أخبار ذات صلة
سلوت يكشف عن مشاكل ليفربول!
تشيلسي يقسو على ميلان
موراتا
جالطة سراي
ميلان
آخر الأخبار
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
اليوم 17:21
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
اليوم 17:18
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
اليوم 17:16
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
الأخبار العالمية
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©