ليفاندوفسكي يريد العودة إلى المنتخب

وارسو (رويترز)

قال يان أوربان، مدرب منتخب بولندا لكرة القدم، إن روبرت ليفاندوفسكي يريد اللعب لمنتخب بلاده مرة أخرى، وذلك بعد أن أعلن مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب الدولي، وسط خلاف بشأن قرار المدرب السابق بسحب شارة القيادة منه.

وتولى أوربان المسؤولية في يوليو الماضي ليحل محل ميخال بروبياش، الذي استقال في يونيو وسط خلاف، بشأن قراره سحب شارة القيادة من هداف بولندا التاريخي ومنحها إلى بيوتر جيلينسكي لاعب إنتر ميلان.

وتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم خلف فنلندا وهولندا، ويُنظر إلى ليفاندوفسكي على نطاق واسع على أنه عنصر حاسم في آمالها للتأهل لبطولة العام المقبل.

وقال أوربان لإذاعة آر.إم.إف «إف.إم» الخاصة: «تحدثت مع روبرت ليفاندوفسكي هاتفياً وسألته، إذا كان يرغب بالعودة، فأجاب بنعم. وهكذا نكون قد خطونا خطوة للأمام».

وعندما سُئل عما إذا كان ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سيصبح قائداً للفريق مرة أخرى، قال أوربان إن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة.

وأضاف: «لا أرغب في التحدث مع روبرت فحسب، بل أيضاً مع المعنيين بالأمر - بيوتر جيلينسكي واللاعبين في مجلس الفريق. القرار لي، لكنني أود الاستماع إلى اللاعبين ومعرفة آرائهم».

وتخوض بولندا مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام هولندا في الرابع من سبتمبر، قبل أن تستضيف فنلندا بعد ثلاثة أيام.

وسجل ليفاندوفسكي (36 عاماً) 85 هدفاً في 158 مباراة مع منتخب بولندا.