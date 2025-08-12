الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي يريد العودة إلى المنتخب

ليفاندوفسكي يريد العودة إلى المنتخب
12 أغسطس 2025 15:24

وارسو (رويترز)
قال يان أوربان، مدرب منتخب بولندا لكرة القدم، إن روبرت ليفاندوفسكي يريد اللعب لمنتخب بلاده مرة أخرى، وذلك بعد أن أعلن مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب الدولي، وسط خلاف بشأن قرار المدرب السابق بسحب شارة القيادة منه.
وتولى أوربان المسؤولية في يوليو الماضي ليحل محل ميخال بروبياش، الذي استقال في يونيو وسط خلاف، بشأن قراره سحب شارة القيادة من هداف بولندا التاريخي ومنحها إلى بيوتر جيلينسكي لاعب إنتر ميلان.
وتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم خلف فنلندا وهولندا، ويُنظر إلى ليفاندوفسكي على نطاق واسع على أنه عنصر حاسم في آمالها للتأهل لبطولة العام المقبل.
وقال أوربان لإذاعة آر.إم.إف «إف.إم» الخاصة: «تحدثت مع روبرت ليفاندوفسكي هاتفياً وسألته، إذا كان يرغب بالعودة، فأجاب بنعم. وهكذا نكون قد خطونا خطوة للأمام».
وعندما سُئل عما إذا كان ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سيصبح قائداً للفريق مرة أخرى، قال أوربان إن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة.
وأضاف: «لا أرغب في التحدث مع روبرت فحسب، بل أيضاً مع المعنيين بالأمر - بيوتر جيلينسكي واللاعبين في مجلس الفريق. القرار لي، لكنني أود الاستماع إلى اللاعبين ومعرفة آرائهم».
وتخوض بولندا مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام هولندا في الرابع من سبتمبر، قبل أن تستضيف فنلندا بعد ثلاثة أيام.
وسجل ليفاندوفسكي (36 عاماً) 85 هدفاً في 158 مباراة مع منتخب بولندا.

أخبار ذات صلة
ثلاثي جديد للرقم 10 في سباق لقب «الليجا»
دوارتي مدرباً جديداً لمنتخب غينيا
ليفاندوفسكي
برشلونة
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
اليوم 17:21
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
اليوم 17:18
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
اليوم 17:16
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
الأخبار العالمية
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©