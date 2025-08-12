ثلاثي جديد للرقم 10 في سباق لقب «الليجا»



مدريد (الاتحاد)



مع اقتراب انطلاق موسم 2025-2026 للدوري الإسباني لكرة القدم، تتجه الأنظار إلى برشلونة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سباق اللقب، فكل ألقاب الدوري في العقدين الماضيين، كانت من نصيب واحد من هذه الأندية الثلاثة، لذلك من المنطقي أن تكون هي المرشحة الأبرز مرة أخرى.

ومن المصادفة أن كل نادٍ من هذه الأندية الثلاثة لديه الآن صاحب جديد للقميص رقم 10، في برشلونة وريال مدريد، قام لامين يامال وكيليان مبابي بتغيير رقمي قميصيهما خلال العطلة الصيفية، أما في أتلتيكو مدريد، فقد انضم الوافد الجديد أليكس باينا مباشرة وحصل على الرقم 10 الذي كان يخص آنخيل كوريا.

بلغ لامين يامال عامه الـ18 أخيراً هذا الصيف، ورغم صغر سنه، فقد خاض بالفعل 106 مباريات مع برشلونة، سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 34 هدفاً آخر، وذلك بالإضافة إلى ستة أهداف وتسع تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع المنتخب الإسباني، والآن بعد أن أصبح بالغاً، يأمل في مواصلة صعوده المذهل خلال موسم 26/2025.

يدخل المهاجم الشاب هذا الموسم بعقد جديد يمتد حتى 2031، وبقميص جديد، حيث حصل على الرقم 10 من أنسو فاتي، مقتفياً أثر أساطير مثل دييجو مارادونا، رونالدينيو، وليونيل ميسي.

عندما تم الإعلان عن رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، لم يكن واضحاً مباشرة من سيرتدي قميص الكرواتي رقم 10، كان مبابي أحد أبرز المرشحين، بعد أن ارتدى الرقم 9 في موسمه الأول في إسبانيا، وبالفعل، قرر النجم ذو الـ26 عاماً تحمل مسؤولية هذا الرقم الأيقوني، وهذا يعني أن مبابي أصبح الآن رقم 10 في ريال مدريد، وكذلك في المنتخب الفرنسي، الذي يرتدي معه هذا الرقم منذ 2018.

بعض من أفضل مباريات مبابي في مسيرته كانت مع فرنسا، لذا يأمل مشجعو ريال مدريد أن يكرر هذه المستويات وهو يرتدي الرقم 10 مع النادي أيضاً، وقدّم بالفعل موسماً أول رائعاً مع «الميرنجي»، فاز فيه بجائزة بيشيشي والحذاء الذهبي الأوروبي بعد تسجيله 31 هدفاً في الدوري. والآن، يطمح لتسجيل عدد مماثل أو أكبر هذا الموسم، وقيادة ريال مدريد نحو ألقاب كبرى مثل لاليغا أي أيه سبورتس ودوري أبطال أوروبا.

كان أتلتيكو مدريد نشطاً للغاية في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام، ويبدو أن اللاعب الذي يثير الحماس الأكبر بين الجماهير هو أليكس باينا، وفهو صاحب أعلى تكلفة بين صفقات الانتقال، وبالتالي فإن سقف التوقعات مرتفع لما يمكن أن يقدمه اللاعب ذو الـ24 عاماً في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

بعد أن صنع 24 هدفاً في الموسمين الماضيين من «الليجا»، يجلب باينا إبداعاً يحتاج إليه الفريق بشدة، وقد حصل على رقم القميص الذي يليق بصانع ألعاب من الطراز الرفيع، ومع رحيل آنخيل كوريا وتحرير الرقم 10، وافق باينا على ارتدائه، وهو جاهز لصناعة الأهداف وتسجيل بعضها بنفسه، ويأمل أن يكون تأثيره في قميص أتلتيكو مدريد رقم 10 مشابهاً لتأثير لامين يامال وكيليان مبابي في برشلونة وريال مدريد.