الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا

«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
12 أغسطس 2025 17:16

 
أبوظبي (الاتحاد)

أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة سان بيدرو الإسبانية، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في سبتمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.
وخاض منتخبنا خلال فترة المعسكر عددا من التجارب الودية أمام أندية إسبانية، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة مارسيلو برولي على منح الفرصة لجميع اللاعبين، بهدف الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
وضمت قائمة «الأبيض الأولمبي» في معسكر إسبانيا 26 لاعباً هم: خالد توحيد، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، فهد جاسم، أحمد مال الله، زايد خميس، جمال خليفة، هزاع شهاب، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، أحمد رائد، محمد الحمادي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد وعيسى خلفان.

