الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
12 أغسطس 2025 17:18

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 4، خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية للجودو، التي أقيمت في الإسكندرية بمشاركة 627 لاعباً يمثلون 49 نادياً من 13 دولة، وهي فضية عبدالعزيز أيوب الجسمي، وبرونزيات سيف البلوشي، وعمر الانصاري، وعمر شريف، وتأتي المشاركة تزامناً مع المعسكر الخارجي الذي يقيمه النادي استعداداً للموسم المقبل.
وبارك عبيد العسم السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الإنجاز الذي جاء «العلامة الكاملة»، بعد فوز لاعبيه جميعاً بالميداليات، ومقدماً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لرعايته ودعمه لاعبي النادي للوصول إلى منصات التتويج الدولية، وثمن المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون والعطاء التدريبي للمدربين، مشيراً إلى أنها تعد بداية مثمرة، تمهيداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

الإمارات
الشارقة
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
الجودو
مصر
الإسكندرية
مجلس الشارقة الرياضي
