العين يعود من المعسكر الخارجي بمكاسب فنية وبدنية



معتز الشامي (أبوظبي)



عاد العين إلى التدريبات على ملعبه بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الصربي إيفيتش للاعبين، ويستعد «الزعيم» للظهور الرسمي الأول، في افتتاح الموسم، بالجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام البطائح، يوم السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد، وهي المباراة التي يعود فيها الفريق إلى معقله، بعد انتهاء المعسكر الخارجي في المغرب وإسبانيا، وشهد تألقه في المباريات الودية التي خاضها أمام أندية من «الليجا»، والأهلي السعودي «بطل آسيا»، بالإضافة إلى اتحاد تواركة المغربي.

ودخل العين المعسكر الخارجي على مرحلتين، الأولى في العاصمة المغربية الرباط من 20 إلى 29 يوليو الماضي، والثانية في مورسيا الإسبانية من 30 يوليو إلى 10 أغسطس الجاري، ضمن خطة التجهيز للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على قائمة الفريق، والتي تم الإعلان عنها، للمنافسة على كل البطولات، وتضم 28 لاعباً وهم، خالد عيسى، محمد بوسندة، حسن ساني، فيداد الباسيك، لحراسة المرمى، وإيريك جورجينس، رافا رودريجز، رامي ربيعة، كوامي، أمادو نيانج، درامان كوماري، أديس ياسيتش، مارسيل راتنيك، يحيى بن خالق للدفاع، ويحيى نادر، عبد الكريم تراوري، بالاسيوس، حازم عباس، محمد عباس، جوشوا أودو، بارك يونج، جوناتاس، كاكو للوسط، ولابا كودجو، سفيان رحيمي، نسيم الشاذلي، حسين رحيمي، سانابريا، ساركي للهجوم.

ومن جهة أخرى، شهد معسكر إعداد الفريق تركيز الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، على الخروج بمكاسب فنية وبدنية، من خلال رفع معدلات اللياقة، وتطوير التناغم التكتيكي، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب تحسين قدرة التحمل والاستشفاء العضلي، والعمل على تطوير التمركز الدفاعي والهجومي، وتنفيذ وحدات تدريبية خاصة بالتحول السريع بين الدفاع والهجوم، بما يضمن جاهزية عالية لجميع اللاعبين، قبل انطلاقة المنافسات الرسمية.

وخاض «البنفسج» خلال المعسكر 4 مواجهات ودية متنوعة المستوى الفني، سعى خلالها فلاديمير إيفيتش إلى تطبيق أنظمة اللعب وتقييم الحمل التدريبي، استهلها بفوز على اتحاد تواركة 5-0، وإلتشي الإسباني 4-3، والتعادل مع أهلي جدة 1-1، واختتم المعسكر برفع كأس مدينة غرناطة في نسختها الـ 41، عقب الفوز على غرناطة بثلاثية نظيفة، في محطة أثبتت جاهزية اللاعبين تحت ضغط المنافسة.

وعزز العين صفوفه بصفقات نوعية عدة، شملت المهاجم المغربي حسين رحيمي، والمدافع المغربي يحيى بن خالق، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والمغربي نسيم الشاذلي، والظهير الأيمن النمساوي أديس ياسيتش، والمدافع المصري رامي ربيعة، إلى جانب استعارة البرتغالي رافا رودريجز لموسم، مما يوسع الخيارات الفنية للفريق في مختلف المراكز، وضمت قائمة المعسكر مزيجاً من عناصر الخبرة والشباب بقيادة الحارس الدولي خالد عيسى، وهدافي الفريق سفيان رحيمي ولابا كودجو، ما يعكس جاهزية متوازنة على المستويين البدني والفني، استعداداً للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد.

من جانبه، أكد كودجو لابا، مهاجم العين، أنه في حالة جيدة، وأن الفريق قام بعمل رائع خلال فترة المعسكر، وقال: «تدربنا بشكل جيد، ويمكن أن ترى الجماهير في الملعب أن الجميع الآن في جاهزية بدنية عالية، وأنا سعيد جداً بذلك».

وأضاف: «أعتقد أن الفضل يعود إلى التدريبات القوية، واللاعبون الشباب يستمعون إلينا، ونحن ندرك أنهم سيساعدونا كثيراً، والآن نركز جميعاً، ونسير في الاتجاه نفسه، وندعم بعضنا بعضاً، والجميع يبذل أقصى ما لديه، ونواصل على هذا النهج، كما أننا نرغب في أن نبدأ الدوري بقوة».

وعن فوزه بلقب هداف الدوري للموسم الماضي للمرة الثالثة في مسيرته مع «الزعيم»، وطموحاته في الموسم الجديد، قال: «تسجيلي للأهداف ليس مجرد حظ، بل هو نتيجة العمل الجاد، وأواصل إحراز الأهداف، ومساعدة زملائي على هز الشباك أيضاً».

واختتم مهاجم العين تصريحاته قائلاً: «الأهم بالنسبة لي الفوز بالدوري والكأس، وجميع البطولات التي ندخلها ننافس على ألقابها، وحتى إذا لم أكن هداف البطولة، أحاول دفع نفسي لتسجيل المزيد من الأهداف، ومساعدة الفريق على حصد النقاط الثلاث دائماً، وفوز الفريق أهم من الإنجاز الشخصي».