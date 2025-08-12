الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف حكم إنجليزي للتعليقات المسيئة ضد كلوب

إيقاف حكم إنجليزي للتعليقات المسيئة ضد كلوب
12 أغسطس 2025 18:42

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!


تقرر إيقاف ديفيد كوت، الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ثمانية أسابيع، واستدعاؤه لحضور برنامج تدريبي مباشر.
ويأتي ذلك إثر إدلاء كوت بتعليقات مسيئة ضد المدير الفني الألماني يورجن كلوب في مقطع فيديو خاص انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. واعترف كوت بالتهم التي وجهت إليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتصرف «بطريقة غير لائقة، واستخدام كلمات مسيئة، أو مهينة» في مقطع فيديو تم تسجيله في يوليو 2020 تقريباً.
وانتشر مقطعان فيديو، يبدو أنه تم تصويرهما بواسطة هاتف محمول، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهران كوت وهو يبدي رأيه الشخصي في ليفربول ومدربه السابق كلوب، رداً على سؤال من شخص مجهول الهوية.
واستخدم كوت لفظاً بذيئاً للإشارة لليفربول، وآخر مهيناً لكلوب، قائلاً إنه يكره المدرب الألماني لأنه «متعجرف»، و«اتهمني بالكذب» بعد إحدى المباريات.
ومن بين التهم الموجهة للحكم من اتحاد الكرة الإنجليزي ادعاء بأن تصرفات كوت تشكل «انتهاكاً مشدداً» للقواعد لأنها تضمنت إشارة - سواء صريحة أو ضمنية - إلى الجنسية».
وأعلنت لجنة تنظيمية مستقلة، فرض عقوبات جديدة على كوت بعد جلسة استماع.
وتم إيقاف كوت في البداية بسبب سلوكه، ثم إقالته في ديسمبر الماضي، بعدما اعتبرت هيئة حكام كرة القدم الإنجليزية بأنه «غير قادر» لشغل منصبه بعد تحقيقات جرت بشأن سلوكه.
كما حقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع كوت على خلفية مزاعم نشرتها صحيفة «الصن» البريطانية بأنه ناقش مع مشجع إمكانية إشهار بطاقة صفراء للاعب في إحدى المباريات.
ونفى الحكم السابق ارتكاب أي مخالفة، فيما ذكر الاتحاد في يونيو الماضي أنه لم يتم توجيه أي اتهامات تتعلق بهذا التحقيق.
وعلى صعيد منفصل، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقاً مع كوت بعد نشر صحيفة «ذا صن» مقطع فيديو يزعم أنه يظهره وهو يتعاطى الكوكايين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) في ألمانيا.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجين كلوب
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة
اليوم 20:38
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
الرياضة
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
اليوم 20:30
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
الرياضة
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
اليوم 20:26
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي
الرياضة
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي
اليوم 20:13
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»
الرياضة
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©