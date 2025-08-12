زيزو يغرم الزمالك 100 ألف جنيه!



القاهرة (د ب أ)



قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه، بسبب هتافات جماهيره ضد أحمد مصطفي زيزو، في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولي للدوري المصري لكرة القدم.

وكانت جماهير الزمالك انهالت بالسباب في المدرجات أثناء المباراة التي انتهت بفوز فريقهم 2 - صفر ضد نجم الفريق السابق، زيزو، غضباً من انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي أوائل الصيف الجاري بصفقة انتقال حر.

ذكرت الرابطة في بيان عبر مركزها الإعلامي أنه طبقاً لقرارات لجنة المسابقة عن الجولة الأولى، تقرر إيقاف محمود طلعت لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة بيراميدز، مع توجيه لفت نظر لمحمد عبدالله مدرب الفريق ذاته، وتغريمه 5000 جنيه وذلك بسبب عدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

وقال البيان أيضاً إنه تقرر إيقاف وليد الكرتي لاعب بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد للعب العنيف في المباراة ذاتها وتوجيه لفت نظر إلى كورنيسلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتغريمه 5000 جنيه وذلك بسبب الاعتراض على قرارات الحكم وعدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

وشملت عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أيضاً، إيقاف حسين فيصل حسين لاعب المصري مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري.

كما تقرر إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة بتروجت.

ووقعت الرابطة عقوبتين ضد نادي مودرن سبورت، الأولى غرامة 20 ألف جنيه بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء مباراة الفريق أمام الأهلي، والثانية غرامة 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول 6 لاعبين على إنذارات في مباراة واحدة، وفقاً للائحة.