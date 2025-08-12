زيادة الوقت بدل الضائع في «البوندسليجا»



فرانكفورت (د ب أ)



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الألماني لكرة القدم، أن فرق الدوري الألماني ستكون بصدد خوض فترات أطول من الوقت بدل الضائع مع انطلاق المسابقة في الموسم الجديد.

وسيتم احتساب الحد الأدنى من الوقت بدل الضائع بدقة بناءً على فترات التوقف، وزاد معدل الوقت بدل الضائع بالفعل في انطلاقة دوري الدرجتين الثانية والثالثة في ألمانيا هذا الموسم.

ولنفس السبب، تتوقع لجنة الحكام أن تطول مباريات الدوري الألماني «البوندسليجا» مع انطلاقة الموسم الجديد في 22 أغسطس.

ومن جانبه، قال كنوت كيرشر، المدير الإداري للرياضة والإعلام بلجنة الحكام الألمانية خلال فعالية في فرانكفورت: «معدل اللعب الفعلي حالياً أقل من 60 دقيقة، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة ما».

وأكد الحكم الألماني الدولي السابق: «لا نتطلع لزيادة كبيرة في وقت اللعب الفعلي، بل التعامل بشفافية ووضوح أكبر».

ومن المنتظر أن يسجل المساعد الثاني بغرفة تقنية الفيديو الوقت بدل الضائع خلال التبديلات وعلاج الإصابات وتدخل التقنية في مراجعة بعض الحالات، وكذلك احتفال اللاعبين بالأهداف وأمور أخرى مثل العواصف الرعدية وشغب الجماهير بالألعاب النارية ثم إبلاغ الحكم الأساسي بإجمالي الوقت بدل الضائع.