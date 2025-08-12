الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زيادة الوقت بدل الضائع في «البوندسليجا»

زيادة الوقت بدل الضائع في «البوندسليجا»
12 أغسطس 2025 20:08

 
فرانكفورت (د ب أ)


أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الألماني لكرة القدم، أن فرق الدوري الألماني ستكون بصدد خوض فترات أطول من الوقت بدل الضائع مع انطلاق المسابقة في الموسم الجديد.

أخبار ذات صلة
موجة حارة تضرب ألمانيا خلال الأيام المقبلة
دعوات أوروبية لإسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية

وسيتم احتساب الحد الأدنى من الوقت بدل الضائع بدقة بناءً على فترات التوقف، وزاد معدل الوقت بدل الضائع بالفعل في انطلاقة دوري الدرجتين الثانية والثالثة في ألمانيا هذا الموسم.
ولنفس السبب، تتوقع لجنة الحكام أن تطول مباريات الدوري الألماني «البوندسليجا» مع انطلاقة الموسم الجديد في 22 أغسطس.
ومن جانبه، قال كنوت كيرشر، المدير الإداري للرياضة والإعلام بلجنة الحكام الألمانية خلال فعالية في فرانكفورت: «معدل اللعب الفعلي حالياً أقل من 60 دقيقة، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة ما».
وأكد الحكم الألماني الدولي السابق: «لا نتطلع لزيادة كبيرة في وقت اللعب الفعلي، بل التعامل بشفافية ووضوح أكبر».
ومن المنتظر أن يسجل المساعد الثاني بغرفة تقنية الفيديو الوقت بدل الضائع خلال التبديلات وعلاج الإصابات وتدخل التقنية في مراجعة بعض الحالات، وكذلك احتفال اللاعبين بالأهداف وأمور أخرى مثل العواصف الرعدية وشغب الجماهير بالألعاب النارية ثم إبلاغ الحكم الأساسي بإجمالي الوقت بدل الضائع.

كرة القدم
ألمانيا
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة
اليوم 20:38
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
الرياضة
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
اليوم 20:30
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
الرياضة
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
اليوم 20:26
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي
الرياضة
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي
اليوم 20:13
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»
الرياضة
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©