نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»



واشنطن (أ ب)



كشفت نجمة التنس الأميركية السابقة مونيكا سيليش عن إصابتها بمرض الوهن العضلي الوبيل، وهو مرض مناعي ذاتي عصبي عضلي.

وكشفت سيليش للمرة الأولى عن شعورها بأعراض هذا المرض خلال مقابلة حديثة مع وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء، أثناء تأرجحها بمضربها بالطريقة التي اعتادت عليها خلال مسيرتها الرياضية التي حصدت خلالها تسعة ألقاب في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، بالإضافة لمكان في قاعة مشاهير التنس الدولية.

وقالت سيليش: «كنت ألعب مع بعض الأطفال أو أفراد عائلتي، وأفقد الكرة، كنت أقول لنفسي: (نعم، أرى كرتين)، هذه أعراض لا يمكن تجاهلها، وبالنسبة لي، بدأت هذه الرحلة، استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً لأستوعب الأمر تماماً، وأتحدث عنه بصراحة، لأنه أمر صعب. يؤثر على حياتي اليومية كثيراً».

وأعلنت سيليش «51 عاماً الفائزة بأول بطولة كبرى لها في سن الـ16، وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 1990، وخاضت آخر مباراة لها عام 2003، أنه تم تشخيص إصابتها بمرض الوهن العضلي الوبيل قبل ثلاث سنوات، لكنها قررت التحدث عنه علناً للمرة الأولى، قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في 24 أغسطس الجاري، بهدف زيادة الوعي بما يعرف باسم الوهن العضلي الوبيل.

ويصف المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية هذا المرض بأنه «مرض عصبي عضلي مزمن يسبب ضعفاً في العضلات الإرادية»، وهو «يصيب عادة الشابات (أقل من 40 عاماً) والرجال الأكبر سناً (فوق 60 عاماً)، ولكنه من الممكن أن يصيب أيضاً أي شخص في أي عمر، بما في ذلك مرحلة الطفولة».

وأضافت سيليش أنها لم تسمع بهذه الحالة من قبل حتى زارت طبيباً، وأحيلت إلى طبيب أعصاب، بعد أن لاحظت أعراضاً مثل ازدواج الرؤية وضعف في ذراعيها، موضحة «أصبح تصفيف شعري صعباً للغاية»، على حد قولها.

وأشارت سيليش، التي تتعاون مع شركة (أرجينكس)، المتخصصة في علم المناعة ومقرها هولندا، للترويج لحملتها التي تحمل اسم (انطلق نحو الأفضل)، «عندما تم تشخيص حالتي، تساءلت: ماذا؟!»، وأضافت: «لم يكن يسعني إلا أن أؤكد أنني كنت أتمنى لو كان هناك شخص مثلي يتحدث عن هذا الأمر».

ومرت ثلاثة عقود حينما عادت سيليش للمنافسات في بطولة أميركا المفتوحة، حيث وصلت إلى النهائي آنذاك، وذلك بعد أكثر من عامين من تعرضها لاعتداء من رجل بسكين في إحدى البطولات بمدينة هامبورج الألمانية.

وتحدثت سيليش عن المشجعين في نيويورك، قائلة «لن أنسى أبداً الطريقة التي استقبلوني بها. بعد طعني، تلك هي اللحظات التي تبقى في الذاكرة».

وأفصحت سيليش عن تعلمها العيش في «وضع طبيعي جديد» هذه الأيام، حيث وصفت صحتها بأنها مرحلة أخرى من سلسلة مراحل الحياة التي تتطلب التكيف.

وأكدت سيليش: «اضطررت في عالم التنس، إلى إعادة ضبط نفسي جذرياً عدة مرات، أطلق على أول إعادة ضبط لي عندما أتيت للولايات المتحدة في الثالثة عشرة من عمري قادمة من يوغوسلافيا».

وتابعت: «لم أكن أتحدث الإنجليزية، تركت عائلتي، لقد كان وقتاً عصيباً للغاية، من الواضح أن التحول إلى لاعبة رائعة كان بمثابة إعادة ضبط أيضاً، لأن الشهرة والمال والاهتمام يمكنهم تغيير كل شيء، ومن الصعب على فتاة في السادسة عشرة من عمرها التعامل مع كل ذلك، ثم، بالطبع، بعد الطعنة كان ينبغي علي إعادة ضبط كبيرة». وأكملت سيليش حديثها، قائلة: «في الحقيقة، تشخيص إصابتي بالوهن العضلي الوبيل هو بمثابة إعادة ضبط أخرى، ولكن، كما أقول للأطفال الذين أرشدهم: «يتعين عليكم دائماً التكيف، الكرة ترتد، وعليكم فقط التكيف، وهذا ما أقوم به الآن».