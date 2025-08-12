كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي



لندن (د ب أ)



يرى نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم أن الجدارة الرياضية أصبحت بلا معنى، عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) باستبعاده من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، ورفض محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف الذي تقدم به.

وقرر (اليويفا) يوم 11 يوليو الماضي، استبعاد كريستال بالاس، الفائز بلقب كأس إنجلترا الموسم الماضي، من اللعب في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الأوروبي، وتحويله للعب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة الثالثة من حيث ترتيب الأهمية لمسابقات الأندية الأوروبية.

ويأتي قرار (اليويفا) بعد أن قررت أنه اعتباراً من أول مارس الماضي، كان لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور سيطرة أو نفوذ في كل من كريستال بالاس وأولمبيك ليون الفرنسي، الذي يشارك أيضاً في الدوري الأوروبي.

وتقدم كريستال بالاس باستئناف ضد هذا القرار، لكن (كاس) أعلنت أن النادي اللندني خسر استئنافه، ومن المتوقع أن يلعب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي بدلاً منه في الدوري الأوروبي، التي تعد البطولة الثانية من حيث الأهمية بين مسابقات الأندية الأوروبية، التي تقام تحت رعاية (اليويفا).

وجاء في بيان صادر عن كريستال بالاس: «في الوقت الذي كان من المفترض أن نحتفل فيه بفوزنا بدرع المجتمع في ويمبلي، يظهر قرار (اليويفا) وقرار (كاس) أن الجدارة الرياضية أصبحت بلا معنى».

وأضاف النادي الإنجليزي: «عندما توجنا بكأس الاتحاد الإنجليزي عقب انتصارنا على مانشستر سيتي في ذلك اليوم التاريخي من شهر مايو، حصل مدربنا ولاعبونا على حق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، لقد تم حرماننا من تلك الفرصة».

وأشار البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «يبدو أن بعض الأندية والمنظمات والأفراد يتمتعون بنفوذ وامتيازات فريدة، وحطم هذا التأثير المتزايد وغير الصحي آمال وأحلام جماهير كريستال بالاس، ولا يبشر بالخير للفرق الطموحة في أنحاء أوروبا التي تتنافس على التقدم في ظل تطبيق القواعد والعقوبات بشكل غير متكافئ وواضح».