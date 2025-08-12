الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!

إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
12 أغسطس 2025 20:26

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي


رحل ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن منزله بمدينة نيوكاسل أبون تاين، الواقعة في شمال شرق إنجلترا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) عن صحيفة (التايمز) البريطانية أن المهاجم الدولي السويدي، قام بتلك الخطوة للضغط على إدارة ناديه من أجل الرحيل عن ملعب (سانت جيمس بارك).
ويأتي ذلك في أعقاب تقارير جديدة أفادت بأن إيزاك لا يرغب في العودة إلى نيوكاسل مرة أخرى.
من جانبها، أفادت صحيفة (ذا أثليتيك) البريطانية أن إيزاك يبدو مصمماً على عدم اللعب مع نيوكاسل مرة أخرى، ولا يزال يرغب في الانضمام لفريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
من جانبه، كشف ديفيد أورنستين، الصحفي الرياضي البريطاني، أنه حتى لو تم إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية دون رحيله، فإن إيزاك يرى أن مسيرته مع نيوكاسل قد انتهت، ولا يرغب في العودة للفريق.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
ليفربول
إيزاك
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات وتُدخل نحو 500 طن من الغذاء إلى غزة
اليوم 20:38
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
الرياضة
بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب
اليوم 20:30
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
الرياضة
إيزاك يضغط على نيوكاسل بورقة «المنزل»!
اليوم 20:26
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي
الرياضة
كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي
اليوم 20:13
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»
الرياضة
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©