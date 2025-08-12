الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
وفاة إيطالي بعد مشاركته في «الألعاب العالمية» بالصين

12 أغسطس 2025 21:09

 
بكين (أ ب)

توفي الرياضي الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس، بعد مشاركته في إحدى مسابقات دورة الألعاب العالمية في مدينة تشنجدو جنوب غرب الصين.
قال توم هولويل، رئيس الاتحاد الدولي للمشي، في بيان: «لا أجد كلمات تعبر عن مدى حزني العميق بعد هذه الخسارة الأليمة».
وكان منظمو الألعاب العالمية أشاروا إلى أن ديبيرتوليس «29 عاماً» فقد وعيه أثناء مشاركته في سباق المسافات المتوسطة للرجال يوم الجمعة الماضي.
كان ديبيرتوليس عضواً في منتخب إيطاليا، وسبق له المشاركة في العديد من البطولات العالمية، وحل خامساً في نهائي سباق التتابع بكأس العالم 2022.

 

إيطاليا
الصين
دورة الألعاب العالمية
