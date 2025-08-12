كاراجر: التعاقد مع إيزاك لن يضمن فوز ليفربول بـ«البريميرليج»!



لندن (د ب أ)



حذر جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق من أن تعاقد ناديه مع ألكسندر إيزاك لن يضمن له الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

وتوج ليفربول بلقب الموسم الماضي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، وأنفق ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني (72. 404 مليون دولار) على صفقات جديدة هذا الصيف.

وأضافت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليفربول قدم عرضاً بقيمة 110 ملايين جنيه استرليني لضم إيزاك مهاجم نيوكاسل، ولكن تم رفضه، بينما يبقى مصير المهاجم السويدي غامضاً.

وقال كاراجر «نعم، أعتقد أن ليفربول سينجح في ضم إيزاك، ولكن لا أتفق مع ما يتردد بأنه سيتوج بالدوري بسهولة في وجوده».

وأضاف أن خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدرع الخيرية، كانت مؤشراً على أن اللاعبين الجدد مثل فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج، وميلوش كيركيز وهوجو إيكيتيكي بحاجة إلى وقت لتقديم أداء جيد.

وتابع «التاريخ يؤكد أنه لا يكفي فقط امتلاك أفضل لاعبين بل من الضروري أن تكون أفضل فريق، وتحقق التوازن المطلوب لتكون الأمور على ما يرام في كل جولة». واصل «أعتقد أننا سنخوض سباقاً قوياً على اللقب، وروعة كرة القدم ظهرت في خسارة ليفربول يوم الأحد، ولم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لنا».

وأتم جيمي كاراجر «ما حدث يؤكد أن الأمر لا يقتصر فقط على إنفاق أموال ضخمة لضم أفضل اللاعبين، بل يجب إدارة الفريق وتجهيزه لتحقيق التوازن المطلوب».

أما جاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، فيرى أن تعاقد ليفربول مع ألكسندر إيزاك سيجعله المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري.

قال نيفيل في انطلاق تغطية قناة (سكاي سبورتس) للدوري الإنجليزي الممتاز «لقد فاز ليفربول باللقب بسهولة كبيرة العام الماضي، وأبرم صفقات رائعة هذا الصيف». أضاف نيفيل «إذا تعاقد ليفربول مع إيزاك، سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب، ولكنه سيجد منافسة أكبر من مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي مقارنة بالموسم الماضي».