نيوكاسل يكشف عن رقم قميص إيزاك



لندن (د ب أ)



أزاح نادي نيوكاسل يونايتد الستار عن رقم قميص نجمه ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق، رغم الجدل المستمر بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن النادي هذا الصيف.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن إيزاك «26 عاماً» الذي رفض نيوكاسل عرضاً لبيعه لنادي ليفربول مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (18. 148 مليون دولار)، يتدرب بشكل منفرد منذ غيابه عن جولة الفريق الصيفية في سنغافورة وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم الجديد بسبب إصابة في الفخذ.

وأضافت أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل أكد جاهزية مهاجم ريال سوسيداد السابق، ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على اللاعب في التشكيل الأساسي، بعدما أعلن إيزاك رغبته في الانتقال إلى ناد آخر هذا الصيف.

ورغم ذلك، فقد أعلن نيوكاسل أن إيزاك الذي يقدر ثمنه بـ 150 مليون جنيه إسترليني، سيرتدي القميص رقم (14) في الموسم الجديد، وهو الرقم الذي يرتديه منذ الانتقال من سوسيداد مقابل 63 مليون جنيه إسترليني قبل ثلاثة أعوام.

في المقابل، يبقى القميص (9) شاغراً منذ رحيل كالوم ويلسون، والذي سبق أن ارتداه العديد من نجوم وأساطير نيوكاسل مثل جاكي ميلبورن ومالكولم ماكدونالد وآلان شيرر.

وأعلن نيوكاسل عن قائمة الفريق في الموسم الجديد وسط صراع شديد على مهاجمه إيزاك، الذي سينتهي تعاقده في صيف 2028، وتمسك النادي الإنجليزي بموقفه الذي أعلنه بنهاية الموسم الماضي بأنه لن يبيع ألكسندر إيزاك خلال الصيف الجاري، وذلك رغم وصول عرض رسمي قريب من مطالب إدارة نيوكاسل.

ووسط تكهنات بإمكانية عودة اللاعب مجددا لصفوف نيوكاسل، أكدت مصادر أخرى أن ألكسندر إيزاك لن يلعب مجددا مع الفريق الإنجليزي.

وتبذل إدارة نيوكاسل جهداً مضاعفاً لتعزيز خط الهجوم خاصة بعد رحيل ويلسون، ولكنها فشلت في ضم الثنائي هوجو إيكيتيكي وبنجامين سيسكو، وتسعى للتعاقد مع يوان ويسا مهاجم برينتفورد.

وأكدت (بي إيه ميديا) أن نيوكاسل لن يبيع ألكسندر إيزاك بالسعر المطلوب قبل أن يسد الفجوة بضم مهاجم آخر مكانه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.