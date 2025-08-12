الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

دقيقة صمت في جميع مباريات «البريميرليج» تكريماً لجوتا

دقيقة صمت في جميع مباريات «البريميرليج» تكريماً لجوتا
12 أغسطس 2025 21:54

 
لندن (د ب أ)

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الدوري هذا الأسبوع حداداً على رحيل البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا.
وتناقشت رابطة الدوري الممتاز مع ليفربول بشأن الطريقة الأنسب لإحياء ذكرى جوتا الذي توفى في حادث سيارة مع شقيقه في 3 يوليو الماضي في إسبانيا قبل التوصل لهذا القرار.
وبجانب الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات، سيرتدي جميع لاعبي الأندية شارات سوداء، وسيتم إرسال رسائل وصور إلى الأندية لعرضها على شاشات كبيرة. وقبل مباراة ليفربول مع كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، جرى وضع أكاليل الزهور على أرض الملعب، ووقفت الجماهير دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة. وانتهك بعض مشجعي كريستال بالاس دقيقة الصمت الأمر الذي أثار ردود فعل قوية لدى جماهير ليفربول، بجانب القطاع العريض من جماهير الفريق المنافس.
وكان ليفربول قرر في وقت سابق حجب القميص رقم 20 الخاص بجوتا، تكريماً للاعب.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ديوجو جوتا
