الأندية السعودية تدخل مرحلة «الصفقات الشابة»

برلين (د ب أ)



أصبح انتقال كينجسلي كومان من بايرن ميونيخ إلى النصر السعودي وشيكاً، ليكون الجناح الفرنسي أحدث اللاعبين المنضمين من أوروبا إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولكن يبقى كومان «29 عاماً» من أكبر اللاعبين سناً، رغم تغيير الدوري السعودي للمحترفين استراتيجيته بالميل لضم لاعبين أصغر سناً.

وانضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر ببلوغه 37 عاماً، وجاء الإنجليزي جوردان هندرسون إلى السعودية ببلوغه 31 عاماً، وساديو ماني 31 عاماً، بينما يبقى التركيز حالياً على التعاقد مع العناصر الشابة.

وفي الوقت الحالي يتم إغراء لاعبين أصغر سناً برواتب ضخمة مثل إنزو ميو لاعب شتوتجارت البالغ من العمر 23 عاماً، وداروين نونيز المنضم من ليفربول إلى الهلال ببلوغه 26 عاماً أو كومان.

وتعاقد النصر السعودي أيضاً مع جون دوران ببلوغه 21 عاماً، لكن المهاجم الكولومبي رحل بعد ستة أشهر فقط، وتوهج البرازيلي ماركوس ليوناردو بقميص الهلال بتسجيل هدفين في شباك مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية، علماً بأنه انضم للفريق السعودي ببلوغه 21 عاماً في 2024.

وكانت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين وراء هذا التوجه الجديد الذي أطلقته في 2023 بمسمى «مركز التميز لاستقطاب اللاعبين»، والذي يستهدف أيضاً ضم العناصر الواعدة من خارج المملكة.

ومن المتوقع أن يصبح الدوري السعودي للمحترفين من أفضل الدوريات في العالم، وهو المخطط له وفقاً للاستراتيجية العامة للبلاد، حيث يقود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إصلاحاً اقتصادياً، يعرف باسم رؤية 2030.

واستفادت المرأة السعودية من هذه الرؤية، وبات بإمكانها المنافسة في البطولات الرياضية منذ عام 2017، وانطلق الدوري السعودي للمحترفين للكرة النسائية في 2022، وكانت دزينيفر ماروزسان لاعبة منتخب ألمانيا السابقة من أحدث المنضمين للدوري السعودي.

وتستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم «رجال»، وتطمح أيضاً لاستضافة الأولمبياد، بعد نجاحها في احتضان منافسات رياضية أخرى في «الفورمولا-1» والتنس والجولف والألعاب القتالية والرياضات الإلكترونية.

ويواجه لاعبو كرة القدم صعوبة كبيرة في تجاهل الرواتب المغرية بالدوري السعودي، حيث تشير تقارير إلى أن ميو سيتقاضى راتباً سنوياً قيمته 10 ملايين يورو، بينما سيصل راتب كومان إلى 25 مليون يورو، ليتجاوز أكثر من ضعف ما كان يتقاضاه في بايرن ميونيخ.

ويعد اللعب في الدوري السعودي فرصة ثمينة للاعبي كرة القدم وأنديتهم السابقة أيضاً بسبب عدم فرض ضريبة على الدخل.

يتردد أن شتوتجارت حصل على 30 مليون يورو، أي أكثر بعشرة ملايين يورو مما كان سيحققه انتقال ميو إلى أي نادٍ آخر داخل أوروبا.

ولكن الرحيل السريع لجون دوران عن النصر وإعارته إلى فنربخشة التركي، يشير أيضاً إلى أن الوقت سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الاستراتيجية الجديدة لدوري المحترفين السعودي.