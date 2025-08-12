الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ديميتروف ينسحب من «فلاشينج ميدوز»

ديميتروف ينسحب من «فلاشينج ميدوز»
12 أغسطس 2025 22:37

نيويورك (أ ف ب)

انسحب البلغاري جريجور ديميتروف المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، المُقرر إقامتها من 24 أغسطس وحتى السابع من سبتمبر، وفقا لما أعلنه المنظمون.
ولم يلعب ديميتروف البالغ 34 عاماً، والمصنف 21 عالمياً، منذ انسحابه من الدور ثمن النهائي في بطولة ويمبلدون، عندما كان متقدماً بمجموعتين نظيفتين أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أولا وحامل اللقب في لندن.
وأُجبر البلغاري الذي يغيب عن الجولة الأميركية بأكملها على الملاعب الصلبة، على الانسحاب من ويمبلدون بسبب إصابة في كتفه الأيمن.
وسيسمح انسحاب ديميتروف للتشيلي أليخاندرو تابيلو بالتأهل إلى القرعة الرئيسة لمنافسات فردي الرجال في بطولة الجراند سلام في نيويورك.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
جريجور ديميتروف
