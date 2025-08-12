ديميتروف ينسحب من «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



انسحب البلغاري جريجور ديميتروف المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، المُقرر إقامتها من 24 أغسطس وحتى السابع من سبتمبر، وفقا لما أعلنه المنظمون.

ولم يلعب ديميتروف البالغ 34 عاماً، والمصنف 21 عالمياً، منذ انسحابه من الدور ثمن النهائي في بطولة ويمبلدون، عندما كان متقدماً بمجموعتين نظيفتين أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أولا وحامل اللقب في لندن.

وأُجبر البلغاري الذي يغيب عن الجولة الأميركية بأكملها على الملاعب الصلبة، على الانسحاب من ويمبلدون بسبب إصابة في كتفه الأيمن.

وسيسمح انسحاب ديميتروف للتشيلي أليخاندرو تابيلو بالتأهل إلى القرعة الرئيسة لمنافسات فردي الرجال في بطولة الجراند سلام في نيويورك.