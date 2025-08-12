الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونيخ يهزم جراسهوبرز في «الودية الأخيرة»

12 أغسطس 2025 22:57

 
زيوريخ (د ب أ)

اختتم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، بالفوز على جراسهوبرز السويسري 2-1 في زيوريخ.
وسجل لينارت كارل وجونا كوسي أساري هدفي بايرن في الدقيقتين 21 و26، بينما أحرز لوريس جياندومينيكو هدف جراسهوبرز الوحيد في الدقيقة 51.
وواصل الفريق البافاري نتائجه الإيجابية في المباريات الودية، بعد فوزين على أولمبيك ليون الفرنسي 2-1 وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي 4 - صفر.
ويبدأ بايرن بقيادة مدربه البلجيكي فنسنت كومباني الموسم الجديد بمواجهة شتوتجارت، بطل كأس ألمانيا يوم السبت المقبل في كأس السوبر الألماني.
وبعدها يستهل البايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري بمباراة على ملعبه أمام لايبزج يوم 22 أغسطس.
واختتم البايرن الموسم الماضي بالخسارة بهدفين أمام باريس سان جيرمان يوم 5 يوليو الماضي ضمن منافسات دور الثمانية لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

 

