«سلة أميركا» تدشن «الموسم الثمانين»



نيويورك (أ ف ب)



تعود عجلة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه» بموسمه الثمانين، إلى الدوران من جديد في 21 أكتوبر، بمواجهة يستقبل فيها حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر ضيفه هيوستن روكتس، وفقا لما أعلنه مسؤولو رابطة الدوري.

وسيرفع ثاندر راية البطولة، قبل أن يواجه الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري، وزملاؤه فريق روكتس بقيادة النجم كيفن دورانت بطل الدوري مرتين مع جولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014، والمُنتقل إلى هيوستن، قادماً من فينيكس صنز الشهر الماضي جزءاً من صفقة قياسية ضمت سبعة فرق.

وستكون هذه المباراة الأولى من مباراتين في ليلة افتتاح موسم 2026، إذ تليها مباراة تجمع بين جولدن ستايت ووريرز ومضيفه لوس أنجلوس ليكرز، في مواجهة هي السابعة والخمسون بين النجمين ستيفن كوري وليبرون جيمس خلال مسيرتهما الأسطورية المرصّعة بلقب الدوري أربع مرات لكل منهما.

وسيصبح جيمس البالغ 40 عاماً، أول لاعب في تاريخ أن بي ايه ينافس للموسم الثالث والعشرين، فيما سيخوض زميله السلوفيني لوكا دونتشيتش أول مباراة افتتاحية له بقميص ليكرز.

كما أعلنت رابطة الدوري عن مواعيد مباريات أخرى، بما في ذلك مباريات يوم عيد الميلاد، قبل إصدار الجدول الكامل لموسم 2026.

وتُقام في يوم عيد الميلاد خمس مباريات، تبدأ بمواجهة بين كليفلاند كافالييرز ومضيفه نيويورك نيكس الذي لعب في يوم الميلاد 57 مرة قياسية.

كما يزور في اليوم عينه سان أنتونيو سبيرز مدينة أوكلاهوما لمواجهة حامل اللقب في ظهوره الأول في الخامس والعشرين من ديسمبر منذ 2018، يليها مواجهة بين دالاس مافريكس ومضيفه جولدن ستايت ووريرز، حيث يعود كلاي طومسون إلى سان فرانسيسكو لمواجهة زملائه السابقين.

وتُختتم مباريات الميلاد بمواجهتين بين ليكرز وضيفه هيوستن، ودنفر وضيفه مينيسوتا.