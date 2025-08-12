الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب توتنهام يتوقع «قمة التنافسية» أمام سان جيرمان

مدرب توتنهام يتوقع «قمة التنافسية» أمام سان جيرمان
12 أغسطس 2025 23:17

 
روما (أ ف ب)

توقّع الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام أن يكون فريقه «تنافسياً للغاية» في مباراته الرسمية الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء في الكأس السوبر الأوروبية على ملعب فريولي في أوديني.
وسيكون مستهل مشوار مدرب برنتفورد السابق غاية في الصعوبة أمام بطل أوروبا الذي حقق اللقب القاري بعدما سحق إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في مايو.
قال فرانك «أنا مقتنع أننا سنكون تنافسيين للغاية»، مضيفاً «باريس، بالطبع، أكثر تقدما من حيث الوصول إلى ذروة أدائهم، لكننا جاهزون للمباراة».
وتابع «بالنسبة إلى أي شخص في توتنهام فإن هذه مباراة ضخمة وتحد كبير وفرصة رائعة، سنستغلها من دون شك ونقدّم كل ما لدينا، سنلعب أمام فريق جيد، لكننا على استعداد لذلك».
وكان توتنهام أنهى صياماً دام 17 عاماً من دون لقب كبير، بعدما تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في مايو.
لكن اللقب لم يكن كافياً للحيلولة دون إقالة الأسترالي أنج بوستيكوجلو بعد أداء مخيّب في الدوري حيث احتل فريقه المركز السابع عشر.
وحلّ فرانك بدلاً منه في الجهاز الفني بعدما قاد برنتفورد إلى المراكز العشرة الأولى في سابع مواسمه مع النادي.
قال المدافع الويلزي المخضرم بن ديفيس «جاء توماس فرانك ومعه طاقة كبيرة»، مضيفاً «اللاعبون مستمتعون حقاً بالعمل معه وإنه أمر مشوّق».
وتابع «نتمنى أن العمل الذي قمنا به حتى الآن سيثمر مساء (الأربعاء)».
وستكون هذه أول مباراة رسمية لتوتنهام من دون نجمه الكوري الجنوبي هيون مين سون الذي انتقل إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي، في حين يغيب جيمس ماديسون بسبب إصابته في الرباط الصلبي لركبته خلال مباراة ودية.

