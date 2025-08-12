«7 قمم» في أول 6 جولات بالدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



كشفت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للموسم الجديد 2025- 2026 الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

أوضحت الرابطة عبر موقعها الرسمي أنه تم بناء جدول الموسم وسط روزنامة سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يوماً من الموسم الكروي، مقابل 179 يوماً متاحة لإقامة مباريات الدوري.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة، على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري.

وقامت الرابطة بجدولة مباريات البطولة وفق معايير واضحة تهدف إلى تعزيز عدالة المنافسة بين الأندية، مع ضمان التوزيع العادل لفترات الراحة بين المباريات.

وتشمل هذه المعايير عدداً من الضوابط أبرزها، ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وتوزيع المباريات بحيث يلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه و8 خارج ملعبه في أحد الدورين، أو بالعكس.

كما تنص المعايير على أن الفريق الذي يبدأ موسمه بمباراة على أرضه، يختتمه بمباراة خارج أرضه (والعكس صحيح) بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد حد أدنى لفترة الراحة بين المباريات لا تقل عن يومين، لضمان التوازن البدني والفني بين الفرق. كما راعت الرابطة روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والروزنامات القارية والإقليمية والمحلية؛ تفادياً لأي تعارض في المواعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تمنح للأندية المشاركة بحدها الأدنى وفق لائحة المسابقة.

كما تم أيضاً مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية والتجديدات للملاعب المعتمدة.

سيبدأ فريق الاتحاد، حامل اللقب مشواره بمواجهة مضيفه الأخدود، فيما يستضيف الوصيف، الهلال، نظيره الرياض، ويحل النصر ضيفاً على التعاون، ويستضيف القادسية فريق النجمة، فيما يلتقي الأهلي فريق نيوم في مواجهة تاريخية للوافد الجديد.

ويشارك فريقا نيوم والنجمة للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الماضي.

أما فريق الحزم، ثالث الصاعدين لدوري المحترفين سيبدأ مشواره بمواجهة خارج ملعبه أمام ضمك، كما يلتقي الشباب مع الخليج، ويواجه الاتفاق فريق الخلود، فيما يستضيف الفتح نظيره الفيحاء، في باقي مباريات الجولة الأولى.

وستشهد الجولات الست الأولى سبع مواجهات قوية بين الأندية التي أنهت الموسم الماضي في المراكز السبعة الأولى، وهي الاتفاق مع الأهلي، والهلال مع القادسية في الجولة الثانية، والأهلي مع الهلال في الجولة الثالثة، والاتحاد مع النصر في الجولة الرابعة، والأهلي مع الشباب، والاتفاق مع الهلال بالجولة الخامسة، وكذلك الاتحاد مع الهلال في الجولة السادسة.