أستون فيلا يتجه لاستعادة أسينسيو من سان جيرمان



لندن (د ب أ)



يدرس نادي أستون فيلا الإنجليزي إمكانية إعادة التعاقد مع المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي تيليجراف» البريطانية، فإن أستون فيلا يتفاوض مع سان جيرمان بشأن التعاقد النهائي مع أسينسيو أو ضمه مرة أخرى على سبيل الإعارة.

ويتبقى عام واحد لأسينسيو البالغ من العمر 29 عاماً، في عقده مع سان جيرمان، لكن يبدو أنه خرج من حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وقضى أسينسيو النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا حيث شارك معه في 21 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل ثمانية أهداف بجانب تقديم تمريرة حاسمة واحدة.