الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أستون فيلا يتجه لاستعادة أسينسيو من سان جيرمان

أستون فيلا يتجه لاستعادة أسينسيو من سان جيرمان
12 أغسطس 2025 23:24

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
ليفربول يريد دعم الدفاع بجويهي وليوني


يدرس نادي أستون فيلا الإنجليزي إمكانية إعادة التعاقد مع المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي تيليجراف» البريطانية، فإن أستون فيلا يتفاوض مع سان جيرمان بشأن التعاقد النهائي مع أسينسيو أو ضمه مرة أخرى على سبيل الإعارة.
ويتبقى عام واحد لأسينسيو البالغ من العمر 29 عاماً، في عقده مع سان جيرمان، لكن يبدو أنه خرج من حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي.
وقضى أسينسيو النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا حيث شارك معه في 21 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل ثمانية أهداف بجانب تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
باريس سان جيرمان
ماركو أسينسيو
آخر الأخبار
ديواني - الشارقة يحصد تكريماً دولياً جديداً في إسطنبول
علوم الدار
ديواني - الشارقة يحصد تكريماً دولياً جديداً في إسطنبول
13 أغسطس 2025
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
الأخبار العالمية
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
13 أغسطس 2025
الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التزامها بإنجاح قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التزامها بإنجاح قمة ألاسكا
13 أغسطس 2025
مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»
الرياضة
مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»
13 أغسطس 2025
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
الرياضة
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©