الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليفربول يريد دعم الدفاع بجويهي وليوني

ليفربول يريد دعم الدفاع بجويهي وليوني
12 أغسطس 2025 23:44

 
لندن (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدأ التفاوض مع كريستال بالاس بشأن التعاقد مع المدافع مارك جويهي.
وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن جويهي نفسه يرغب في الانتقال إلى ليفربول.
ووفقاً للتقرير ذاته، يتطلع كريستال بالاس للحصول على 40 مليون جنيه إسترليني من صفقة بيع جويهي، الذي سيبدأ عامه الاخير في عقده مع النادي، لكن يبدو أن ليفربول لن يدفع هذا المبلغ خاصة مع اقتراب عقد اللاعب من نهايته.
كما أبدى ليفربول اهتمامه بجيوفاني ليوني المدافع الشاب لبارما الإيطالي.
وأوضحت «سكاي سبورتس» أن بارما قد يوافق على بيع ليوني البالغ من العمر 18 عاماً، مقابل حوالي 26 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو) بجانب مبالغ أخرى كحوافز محتملة.
وقد يتجه ليفربول للتعاقد مع جويهي وليوني هذا الصيف في ظل سعيه لتعزيز خط دفاعه، خاصة أن إبراهيما كوناتي يخوض العام الأخير في عقده مع النادي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
كريستال بالاس
