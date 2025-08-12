الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك تستفيد من انسحاب كوستيوك في سينسيناتي

شفيونتيك تستفيد من انسحاب كوستيوك في سينسيناتي
12 أغسطس 2025 23:54


سينسيناتي (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ديميتروف ينسحب من «فلاشينج ميدوز»
نجمة أميركا تكشف عن إصابتها بـ«الوهن العضلي»


تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إلى دور الـ16 من بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس فئة 1000 نقطة، بعد انسحاب منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك من مباراتهما في دور الـ32.
وبدأت المصنفة الثالثة مشوارها في البطولة بالفوز على الروسية اناستاسيا بوتابوفا بنتيجة 6 -1 و6-4 في مباراتها الأولى، قبل أن تستفيد من انسحاب كوستيوك، لتبلغ دور الستة عشر.
وتلتقي شفيونتيك في دور الـ16 مع الرومانية سورانا كريستيا الأربعاء وتحاول شفيونتيك الوصول إلى أبعد مدى في بطولة سينسيناتي قبل انطلاق مشوارها في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) أواخر الشهر الجاري.
كما فازت الألمانية إيلا سيدل على الأميركية مكارتني كيسلر المصنفة 29 بنتيجة 6-4 و2-6 و7-6، وتغلبت التشيكية باربورا كريتشيكوفا على الأميركية إيفا يوفيتش بنتيجة 6- 4 و3-6 و6-2.

التنس
سينسيناتي
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
ديواني - الشارقة يحصد تكريماً دولياً جديداً في إسطنبول
علوم الدار
ديواني - الشارقة يحصد تكريماً دولياً جديداً في إسطنبول
13 أغسطس 2025
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
الأخبار العالمية
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
13 أغسطس 2025
الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التزامها بإنجاح قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التزامها بإنجاح قمة ألاسكا
13 أغسطس 2025
مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»
الرياضة
مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»
13 أغسطس 2025
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
الرياضة
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©