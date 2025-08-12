إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته

لندن (د ب أ)



ألمح الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أنه لم يعد يرغب في بقاء حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما في ملعب حديقة الأمراء.

وقرر إنريكي استبعاد دوناروما من قائمة باريس سان جيرمان لمباراة كأس السوبر الأوروبي الأربعاء ضد توتنهام الإنجليزي، ومن المتوقع أن يغادر العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف إذا سنحت له الفرصة المناسبة.

ونقل موقع «فوت ميركاتو» عن إنريكي قوله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أمام توتنهام، أن قرار استبعاد دوناروما من المباراة اتخذه بمفرده، وكان مدفوعاً بدوافع رياضية.

وأضاف المدرب الإسباني «جيو» أحد أفضل حراس المرمى في العالم، بل هو أفضل منهم شخصاً، لكن هذه هي حياة لاعب كرة القدم من الطراز الرفيع، تماماً مثل حياة المدرب».

وأشار إنريكي «هذه قرارات صعبة، لكنني أتحمل مسؤولية الاختيار، لو كان اتخاذها سهلاً، لاتخذها أي شخص، إنها تتعلق بمواصفات حارس المرمى الذي يحتاجه فريقي».

وكشفت تقارير إخبارية اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوناروما «26 عاماً»، الذي ينتهي عقده صيف العام المقبل.

وأكمل سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إجراءات تعاقده مع لوكاس شيفالييه، حارس مرمى ليل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيغيب دوناروما الآن عن مباراة توتنهام، التي تقام بمدينة أوديني الإيطالية.

كان دوناروما جزءاً من تشكيلة منتخب إيطاليا الذي فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) عقب تغلبه على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ولا يزال يعد من أفضل حراس المرمى في العالم حالياً.

وخاض دوناروما أكثر من 200 مباراة مع ميلان الإيطالي قبل انضمامه لباريس سان جيرمان عام 2021، علماً بأنه توج بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي مع نادي العاصمة الفرنسية، وكان ضمن تشكيلة الفريق الذي سحق إنتر ميلان الإيطالي 5 - صفر ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.