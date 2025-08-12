مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»

إنسبروك (د ب أ)



فاز ريال مدريد على تيرول النمساوي بنتيجة 4 - صفر، في أولى مباريات الفريق الإسباني الودية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، وأنهى الفريق المدريدي الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بمدينة إنسبروك النمساوية متقدماً بهدفين سجلهما المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 10 و13 وفي الشوط الثاني، أضاف مبابي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 59، بينما أكمل البرازيلي رودريجو الذي تكهنت تقارير عديدة برحيله عن النادي الإسباني هذا الصيف رباعية ريال مدريد في الدقيقة 81.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم 19 أغسطس بمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيكتفي ريال مدريد بمباراة ودية وحيدة استعداداً للموسم الجديد تفاديا للإرهاق بعد مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية.

ووصل الريال تحت قيادة مدربه الجديد، تشابي ألونسو، الذي تولى المسؤولية أوائل الصيف الجاري خلفا لكارلو أنشيلوتي، إلى الدور قبل النهائي في مونديال الأندية حيث تعرض لخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان برباعية دون رد.