الرياضة

«آل علي» يمثل الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية بتايلاند

«آل علي» يمثل الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية بتايلاند
13 أغسطس 2025 02:32

أبوظبي (وام)

تشارك الإمارات ممثلة في البطل علي آل علي، في بطولة أبطال العالم للدرّاجات المائية، المقررة 21 ديسمبر المقبل، في تايلاند، بمشاركة نخبة الأبطال من دول العالم.
ويتطلع «آل علي» المتوّج مؤخراً في المجر، بفضية بطولة العالم للدرّاجات المائية لفئة سكي ناشئين 3.3، للدفاع عن اللقب العالمي الذي حققه العام الماضي في تايلاند، والذي تزامن أيضاً مع تتويجه بفضية بطولة «ملك تايلاند»، للدراجات المائية.
ويخوض آل علي «13 عاماً»، مراحل مختلفة من الإعداد في أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد اختتام مشاركته في بطولة العالم في المجر، بهدف رفع درجة الإعداد قبل الانتقال إلى بطولة العالم.
يذكر أن آل علي يُعد أول إماراتي، ينجح في الفوز بلقب بطولة أبطال العالم، في فئة الأشبال، العام الماضي.

الإمارات
علي آل علي
الدراجات المائية
تايلاند
بطولة العالم للدراجات
بطولة العالم للدراجات المائية
