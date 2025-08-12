بعثة الترايثلون تصل إلى الصين للمشاركة في «الألعاب العالمية»

دبي (الاتحاد)



وصلت بعثة منتخب الترايثلون إلى مدينة تشنجدو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، وذلك برئاسة عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، وبمشاركة البطلة مريم الشامسي، والمدير الفني الحسن عقيلي.

وكان في استقبال البعثة بمطار تشنجدو أحمد الطيب، مدير الوفد الرياضي ومدير الشؤون الرياضية والفنية باللجنة الأولمبية الوطنية، حيث رحّب بالوفد وتمنى لهم التوفيق في تمثيل الوطن ورفع رايته في هذا المحفل العالمي الكبير. ويخوض منتخب الترايثلون المنافسات وسط تطلعات عالية لمواصلة مسيرة الإنجازات، وتحقيق نتائج متميزة تليق باسم الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.