«الشهامة».. الخطوة الأولى في «دوري الثالثة» بطموح الوصول إلى «المحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يستعد نادي الشهامة لتدشين ظهوره الأول في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم موسم 2025-2026، بعد مسيرة حافلة بالتحديات والطموحات، قادها مالك النادي ولاعب الفريق صالح عبدالله الجنيبي، الذي لم يتوقف حلمه عند حدود «المستطيل الأخضر».

خاض صالح الجنيبي، الذي بدأ مشواره الكروي في نادي الوحدة بعمر السابعة، قبل الانتقال إلى الجزيرة، وصولاً إلى محطته الأخيرة لاعباً مع بني ياس موسم 2011-2012، تجارب مختلفة في المراحل السنية والرديف وحتى الفريق الأول، لكنه قرر أن يمنح مدينته وأبناءها فرصة لمواصلة الإبداع الكروي، بعيداً عن اللعب في الشوارع، أو التوقف عند أبواب الأندية.

ولدت فكرة تأسيس النادي منذ عام 2006، لكن التأسيس الفعلي كان في 2015، في منطقة الشهامة التي تضم أيضاً الرحبة والشليلة وغيرها، حيث أراد الجنيبي أن يعكس في اسم النادي روح المنطقة وقيمها، وكانت البداية من بطولات مدرسية مثل بطولة مدرسة الياسمين في «خليفة أ»، ثم الانتقال إلى دوري المؤسسات، قبل المشاركة في بطولات مختلفة مثل «مبادلة»، محققين نحو 10 ألقاب.





في 2017، أطلق الجنيبي أكاديمية للأطفال، قبل أن يطور مشروعه الرياضي بإنشاء ملعب يحمل اسمه على أرض تجارية يملكها، لتتحول لاحقاً إلى منشأة رياضية متكاملة، بالشراكة مع صديقه خالد عيسى، حارس نادي العين ومنتخب الإمارات، تحت اسم SK Stadium، وتضم ملاعب كرة، وصالة جيم، وغرف تبديل، وملعب بادل تنس، ومطعماً، ومقهى يخدم اللاعبين من مختلف الأعمار.





رحلة الانضمام إلى دوري الدرجة الثالثة لم تكن سهلة، إذ واجه النادي صعوبات في تلبية متطلبات التسجيل، وفشل في المشاركة لثلاثة مواسم متتالية رغم تقديم الطلبات المتكررة، قبل أن تأتي الموافقة المنتظرة هذا الموسم، في لحظة وصفها الجنيبي بالمؤثرة لدرجة البكاء من الفرح بعد سنوات من الإصرار.

يضم الشهامة الآن لاعبين مواطنين، من بينهم عناصر لم تنل فرصتها في الأندية، بسبب ازدحام قوائم المحترفين بالأجانب، ونجحوا في تقديم مستويات لافتة خلال المباريات الودية أمام فرق بحجم الجزيرة وبني ياس، ويحظى النادي بدعم جماهيري من أبناء المنطقة، حيث يحرص السكان على الحضور، بما في ذلك الأمهات والعائلات، مما يضفي طابعاً اجتماعياً فريداً على المباريات.

يضع صالح الجنيبي، الذي يشارك لاعباً وقائداً للفريق هدفاً واضحاً، يتمثل في الصعود التدريجي من الثالثة إلى الثانية، ثم الأولى، وصولاً إلى دوري المحترفين، مستلهماً تجارب ناجحة لأندية مثل البطائح، ويؤكد أن ما يميز الشهامة أنه «نادي مدينة»، يمثل روح المجتمع ويفتح أبوابه لكل من يبحث عن فرصة لإثبات نفسه في كرة القدم.