واصل تحطيم الأرقام.. ألكاراز يحقق انتصاره الـ50 في 2025

أوهايو(د ب أ)

حقق الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً، انتصاره رقم 50 هذا العام بعد تأهله لدور الـ16 ببطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة "فئة 1000 نقطة"، مساء الثلاثاء.

وصعد ألكاراز بعد الفوز على الصربي حمد ميديدوفيتش بنتيجة 6 / 4 و6 / 4، بعد مباراة استمرت ساعة و35 دقيقة ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة.

وسيلعب ألكاراز ضد الإيطالي لوكا ناردي الذي تأهل مستفيداً من انسحاب منافسه التشيكي ياكوب مينشيك بسبب الإصابة.

واحتفل النجم الإسباني بتحقيقه 50 فوزاً على الأقل خلال موسم واحد للعام الرابع على التوالي، حيث حقق فوزه رقم 50 مقابل 6 هزائم، بينما حقق 54 فوزاً مقابل 13 خسارة في 2024، و65 فوزاً مقابل 12 خسارة في 2023، و57 فوزاً مقابل 13 خسارة في 2022، ليصبح ألكاراز أول لاعب يحقق هذا المعدل من الانتصارات لموسم رابع على التوالي منذ النجم الصربي المخضرم، نوفاك ديوكوفيتش في عام 2016.

وتأهل ألكاراز لدور الـ16 في بطولة سينسيناتي للمرة الثالثة، محققاً فوزه رقم 35 في آخر 37 مباراة هذا الموسم.