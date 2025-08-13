الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«سينسيناتي للتنس».. شفيونتيك وجوف تتأهلان من دون لعب!

«سينسيناتي للتنس».. شفيونتيك وجوف تتأهلان من دون لعب!
13 أغسطس 2025 08:45

سينسيناتي (د ب أ)
تأهلت الأميركية كوكو جوف المصنفة الثانية عالمياً إلى دور الـ16 من بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس فئة 1000 نقطة، بعد انسحاب منافستها الأوكرانية ديانا ياستريمسكا قبل المباراة.
وتلتقي اللاعبة الأميركية البالغة من العمر 21 عاماً، وحاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة والفائزة بلقب سينسيناتي عام 2023، ثم لقب بطولة أميركا المفتوحة في العام ذاته، في دور الـ16 مع الفائزة من مباراة اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان جاروس السابقة مع الإيطالية لوسيا برونزيتي. وأعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أن ياستريمسكا لم تتمكن من اللعب بسبب المرض.
وفي وقت سابق تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إلى دور الـ16 بعد انسحاب منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك من مباراتهما في دور الـ32.
وبدأت المصنفة الثالثة مشوارها في البطولة بالفوز على الروسية اناستاسيا بوتابوفا بنتيجة 6 1/ و6 /4 في مباراتها الأولى، قبل أن تستفيد من انسحاب كوستيوك، لتبلغ دور الستة عشر. وتلتقي شفيونتيك في دور الـ16 مع الرومانية سورانا كريستيا اليوم، وتحاول شفيونتيك الوصول إلى أبعد مدى في بطولة سينسيناتي قبل انطلاق مشوارها في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) أواخر الشهر الجاري. كما فازت الألمانية إيلا سيدل على الأميركية مكارتني كيسلر المصنفة 29 بنتيجة 6 4/ و2 6/ و7/6، وتغلبت التشيكية باربورا كريتشيكوفا على الأميركية إيفا يوفيتش بنتيجة 6 4/ و3 /6 و6 /2.

