ماديسون يرد على الساخرين ويتعهد بالعودة قوياً

لندن (د ب ا)

تعهد جيمس ماديسون نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي، بالتعافي سريعاً من "أسوأ نكسة" تعرض لها، وذلك بعد خضوعه لجراحة ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وتعرض ماديسون لإصابة خطيرة في الركبة خلال المباراة الودية لتوتنهام أمام نيوكاسل يونايتد في سول قبل تسعة أيام.

وجاءت إصابة ماديسون بعد أشهر من إصابة أخرى في الركبة أبعدته عن نهائي الدوري الأوروبي، الذي فاز به توتنهام على مانشستر يونايتد في مايو، ورغم غيابه لفترة طويلة عن الملاع ، تعهد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بإسكات كل من "يسخر" من سوء حظه.

وكتب ماديسون عبر منصة "إكس" أمس: "أسوأ نكسة مررت بها على الإطلاق"، كما نشر صورة له على سرير المستشفى محاطاً بأطفاله الثلاثة. وأضاف: "أشعر بحزن شديد بسبب إصابتي في هذا الوقت، وقبل إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي، وموسم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أوشك على الانطلاق، وكذلك دوري أبطال أوروبا، وكونه عام التأهل إلى كأس العالم بالنسبة لمنتخب إنجلترا، فإن كل هذا يبدو قاسياً للغاية، ومع ذلك، فقد نجحت جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي".

وأوضح "إلى جميع أصدقائي المقربين وعائلتي، دعمكم وحبكم يعني لي كل شيء... إلى كل من ساهم في دعمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في رحلة التعافي، حتى وإن لم نكن نعرف بعضنا البعض شخصياً، أقدركم جميعاً أكثر مما تتصورون، لذا شكرا لكم.

وختم بالقول "وأخيراً، إلى كل من يشكك ويكره ويسخر، أنتم تحفزونني بحماس لم أكن أعلم أنني أمتلكه، لذا شكركم مجدداً، أراكم جميعاً في المستقبل". من المتوقع أن يغيب ماديسون عن الملاعب لنحو تسعة أشهر، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام ونصف العام حتى يستعيد كامل عافيته.

يذكر أن ماديسون خاض سبع مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، كما سجل 12 هدفاً في 45 مباراة مع توتنهام في موسم 2024 /2025.