3 ملايين دولار راتب الحارس الشخصي لميسي

معتز الشامي (أبوظبي)

يحظى ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي لليونيل ميسي في إنتر ميامي، بدخل هائل رغم أنه ليس لاعب كرة قدم، حيث يتقاضى راتباً سنوياً قدره 3 ملايين دولار، بحسب تقارير صحفية نقلتها صحيفة "ماركا"، وهو رقم يجعله من أعلى الموظفين أجراً في النادي خارج الملعب، ويتضمن عقد تشيوكو أيضاً بنداً يمنحه مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار، في حال نجاحه في أداء واجبات الحماية طوال الموسم.

وانضم تشيوكو إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بتوصية مباشرة من ديفيد بيكهام، المالك المشارك ورئيس نادي إنتر ميامي، والذي كان يعرفه جيداً من فترة ميسي في أوروبا، وأراد بيكهام تجنب المخاطر في الملاعب الأميركية، حيث غالباً ما تكون الإجراءات الأمنية أقل صرامةً من تلك الموجودة في القارة العجوز.

ومع ذلك، لا يعتمد النجم الأرجنتيني دائماً على حارسه، والذي يعود إلى أصول تونسية، حيث شوهد ميسي في مراكز التسوق أو المتاجر الكبرى دون مرافقه، وبفضل خبرته في قوات النخبة البحرية (SEALs)، يُعرف تشيوكو بحزمه وسرعة ردود أفعاله. لا يُفرّق بين المشجعين الصغار والكبار، فكل من يحاول الاقتراب من ميسي دون إذن يتم إبعاده.

ويدير تشيوكو علامة تجارية للملابس، بجانب عمله الأمني. ولا يكتفي ياسين بمراقبة ميسي من مكان ثابت، بل يتابع تحركاته على طول الملعب لضمان سلامته في أثناء المباريات، ويعكس الراتب الكبير الذي يتقاضاه ياسين تشيوكو، والذي خدم في البحرية الأميركية، مستوى الحماية المطلوبة لبطل العالم.