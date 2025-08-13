من بين الدول والأندية.. ريال مدريد يهدي إسبانيا صدارة السوبر الأوروبي

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير لمواجهة تاريخية، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز بكأس لم يُحرزاه بعد، حيث سيُقام حفل تتويج بطل كأس السوبر الأوروبي الجديد على ملعب فريولي في أوديني بإيطاليا.

وبالنسبة لتاريخ باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي «بطل دوري أبطال أوروبا»، ستكون هذه محاولته الثانية للفوز باللقب، كانت الأولى عام 1996، عندما خسر أمام يوفنتوس في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 9-2 في مجموع المباراتين.

وهذه المرة، بقيادة لويس إنريكي، يُصرّ الفريق الباريسي على تغيير السيناريو. حيث سبق للمدرب الإسباني أن تذوّق طعم المجد في كأس السوبر، بعد أن قاد برشلونة إلى فوز مثير 5-4 على إشبيلية في تبليسي عام 2015.

أما تاريخ توتنهام في كأس السوبر الأوروبي، فلا يزال حديثاً، حيث يخوض بطل «الدوري الأوروبي» أول مباراة له في كأس السوبر الأوروبي، كما تعدُّ أول مباراة تنافسية في عهد مدربه الدنماركي الجديد توماس فرانك.

لكن يبقى السؤال الأهم، هو: من يهيمن على سجلات كأس السوبر الأوروبي؟

حيث فاز حامل لقب «كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا» بـ 29 من أصل 49 نسخة من كأس السوبر الأوروبي، ويتصدر ريال مدريد القائمة بـ6 ألقاب، يليه برشلونة وميلان بـ5 ألقاب لكل منهما. ثم يأتي ليفربول بـ4 ألقاب، ويعقبه أتلتيكو مدريد بـ3 ألقاب، وعلى مستوى الدول، تسيطر إسبانيا على البطولة بـ 17 لقباً، متقدمة على إنجلترا (10 ألقاب) وإيطاليا (9 ألقاب).

- أكثر الأندية فوزاً بكأس السوبر الأوروبي

6 - ريال مدريد.

5 - ميلان، برشلونة

4 - ليفربول.

3 - أتلتيكو مدريد.

2 - آياكس/ أندرلخت/ بايرن/ تشيلسي/ يوفنتوس/ فالنسيا

- أكثر الدول فوزاً بكأس السوبر الأوروبي

17 - إسبانيا (ريال مدريد 6/ برشلونة 5/ أتلتيكو مدريد 3/ فالنسيا 2/ إشبيلية 1).

10 - إنجلترا (ليفربول 4/ تشيلسي 2/ أستون فيلا 1/ مانشستر سيتي 1/ مانشستر يونايتد 1/ نوتنجهام فورست 1).

9 - إيطاليا (إي سي ميلان 5/ يوفنتوس 2/ لاتسيو 1/ بارما 1).