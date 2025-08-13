الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لماذا تعدُّ مواجهة «سان جيرمان» وتوتنهام على السوبر الأوروبي تاريخية؟!

13 أغسطس 2025 10:56

معتز الشامي (أبوظبي)
رغم أن باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير يشاركان بانتظام في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهما لم يلتقيا قط في أي بطولة رسمية حتى الآن، حيث ستُمثل مباراة الفريقين القادمة مواجهة قارية تاريخية ومرتقبة بين العملاقين الأوروبيين.
وستُقام بطولة كأس السوبر الأوروبي 2025 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية، وفي هذه النسخة، يتنافس باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وتوتنهام، بطل الدوري الأوروبي، على اللقب القاري في مباراة افتتاح الموسم الأوروبي.
وكان اللقاء الوحيد بينهما في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية عام 2017، حيث حقق توتنهام فوزاً بنتيجة 4-2. ورغم أن هذا الفوز رمزي، فإنه لا يؤثر على المنافسة الرسمية، ما يجعل مواجهة كأس السوبر الأوروبي الكبرى أول لقاء تنافسي بينهما على الإطلاق.
لكن ماذا تعني هذه المباراة لكلا المدربين؟ بالنسبة لتوماس فرانك، مدرب توتنهام، ستكون هذه أول نهائي أوروبي كبير للمدرب الدنماركي منذ وصوله قادماً من برينتفورد.
ويعد توتنهام ثامن فريق إنجليزي يشارك في كأس السوبر الأوروبي، ستة من الفرق السبعة السابقة فازت بأول ظهور لها في النهائي، باستثناء أرسنال، الذي خسر بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام ميلان عام 1995، وفي المقابل، يسعى لويس إنريكي إلى لقبه الثاني في كأس السوبر كمدرب، بعد أن فاز به سابقاً مع برشلونة عام 2015، وفي الوقت نفسه، يسعى باريس سان جيرمان إلى تعويض خسارته في هذه البطولة، حيث لم يفز بها منذ خسارته أمام يوفنتوس عام 1996، وفاز أبطال دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق بـ 11 من آخر 12 نسخة من كأس السوبر الأوروبي، باستثناء فوز أتلتيكو مدريد 4-2 على ريال مدريد في عام 2018.

