زفيريف يستكمل مواجهة ناكاشيما اليوم في «سينسيناتي للتنس»

سينسيناتي (د ب أ)

يهدف الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث على العالم، للتأهل للدور الرابع ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس للأساتذة.

وكان زفيريف قريباً من التأهل لدور الثمانية مساء أمس الثلاثاء، حيث كان متقدماً على الأميركي براندون ناكاشيما 6/ 4 و5/ 4، قبل أن تتوقف المباراة بسبب البرق في المنطقة. وبعدها بقليل هطلت أمطار غزيرة، وفي أقل من 30 دقيقة لاحقاً أعلن المسؤولون إلغاء ما تبقى من مباريات تلك الليلة. ووفقاً للموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، سوف تستأنف المباراة اليوم، وسيحاول زفيريف الفوز بالمباراة وحجز مقعد في الدور الرابع لمواجهة كارين خاشانوف، الذي كان قد أطاح باللاعب الألماني من الدور قبل النهائي ببطولة تورونتو التي أقيمت الأسبوع الماضي. وكان خاشانوف حقق انتصاره السابع مقابل الخسارة في مباراة واحدة في موسم الملاعب الصلبة بأميركا الشمالية، بعدما تغلب 6/ 3 و6/ 3 على الأميركي جينسون بروكسبي، المشارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد).

وكان التشيكي يري ليهيتشكا فاز على الأسترالي آدم والتون بنتيجة 7/ 6 (7/ 5) و7/ 6 (7/ 3).

وفي منافسات السيدات، تسببت الأمطار أيضاً، في إيقاف مباراة الأميركية جيسيكا بيجولا والبولندية ماجدا لينيتي. ووفقاً للموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، فإن بيجولا ولينيتي كانتا أكملتا مجموعتين فقط، حيث فازت لينيتي بالمجموعة الأولى 7/ 6، قبل أن تفوز بيجولا بالمجموعة الثانية 6/ 3، ولكن لم تستكمل المباراة بسبب الأمطار والبرق.

وفي مباريات أخرى، فازت الروسية فارفارا جارتشيفا على التشيكية كارولينا موكوفا 6/ 2 و6/ 4، والإيطالية لوتشيا برونزيتي على اللاتفية يلينا أوستابينكو 1/ 6 و6/ 3 و6/ 4.