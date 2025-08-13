الدوري المصري.. الزمالك لمواصلة الانتصارات والأهلي يغازل الفوز الأول

القاهرة (د ب أ)

يسعى فريق الأهلي إلى تصحيح الأوضاع ومصالحة جماهيره حين يواجه فاركو في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري، بعد أن فجر التعادل الإيجابي 2/ 2 في المواجهة الأولى مع مودرن سبورت، حالة من الغضب لدى جماهيره.

وتقام مباريات الجولة الثانية على مدار ثلاثة أيام تبدأ بمواجهات زد وسيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري ومودرن، بيراميدز والإسماعيلي، طلائع الجيش والمصري، بينما يلتقي يوم الجمعة بتروجيت مع كهرباء الإسماعيلية، الأهلي وفاركو، حرس الحدود والبنك الأهلي، وتختتم مباريات الأسبوع يوم السبت بثلاث مباريات هي إنبي ووادي دجلة، غزل المحلة وسموحة، الزمالك والمقاولون العرب، وحصل فريق الجونة على راحة في تلك الجولة طبقاً لنظام البطولة، التي تقام بمشاركة 21 فريقاً بعد إلغاء الهبوط في النسخة الأخيرة.

وسيكون الأهلي المصري حامل اللقب في مهمة صعبة بمواجهة فاركو بعد تعادله في الجولة الأولى، حيث توقع الجميع أن الفريق الأحمر سيحقق فوزاً كبيراً، قياساً بما يضمه من نجوم وصفقات دعم بها فريقه، ولكن جاء التعادل ليفتح أبواب الغضب وكذلك التشكيك في المدير الفني الإسباني جوزيه ريبيرو بموسمه الأول مع الأهلي. وحرص ريبيرو على عقد جلسة مع لاعبيه شرح فيها الأخطاء التي وقع فيها الفريق بالجولة الأولى، مشدداً على أنه لن يقبل بتكرار تلك الأمور، بل فرض حظراً إعلامياً على اللاعبين وأغلق التدريبات.

ويفتقد الفريق جهود لاعبه مروان عطية للإصابة، وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته منذ ساعات للتدريبات، عقب إجراء جراحة كسر الترقوة.

ويعول ريبيرو على خبرات لاعبيه الكبار محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو، والمغربي أشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، والمالي أليو ديانج الذي من المتوقع أن يعود للمشاركة أساسياً.

ويحتل الأهلي المركز الخامس بعد الجولة الأولى، بينما يحتل فاركو المركز الثالث عشر بنقطة وحيدة أيضاً بعد تعادل سلبي في الجولة الأولى مع إنبي، ويعاني فاركو من رحيل أبرز ثلاثة لاعبين لديه، وهم عمرو ناصر وأحمد شريف إلى الزمالك وياسين مرعي للأهلي.

وسيكون فريق بيراميدز، وصيف النسخة الماضية للدوري، في مهمة استعادة الطريق الصحيح حين يستضيف الإسماعيلي، بعد أن تعادل الفريق السماوي في الجولة الأولى مع وداي دجلة سلبيا، وبذات النتيجة تعادل الإسماعيلي مع إنبي.

ويفتقد بيراميدز، المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، جهود لاعبه وليد الكرتي ومحمد حمدي للإيقاف، بينما يستعيد جهود محمد الشيبي بعد انتهاء إيقافه، ورمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية تدريجياً.

فيما يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استمرار رحلة الانتصارات، عقب الفوز في المواجهة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، حيث سيواجه المقاولون العائد لدوري الأضواء والشهرة، ويعيش الفريق الأبيض حقبة جديدة تحت قيادة جون إدوارد المدير الرياضي الجديد، الذي شكل فريقاً جديداً وتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا مديراً فنياً، وظهر بصورة جيدة في المواجهة الأولى.