الرياضة

ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد!

ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد!
13 أغسطس 2025 11:34

معتز الشامي (أبوظبي)
ربما يكون العديد من مشجعي كرة القدم على دراية بقصة سحابة الرماد البركاني، التي أفسدت انتقال روبرت ليفاندوفسكي المحتمل إلى بلاكبيرن روفرز، لكن كان هناك نادٍ آخر في إنجلترا يتمنى المهاجم الانضمام إليه، واعترف مهاجم برشلونة بأنه كان حريصاً على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، كاشفاً عن سبب عدم إتمام الصفقة، وضياع فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت): «قررتُ الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت، أردت الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لأرى أليكس فيرجسون»، وظهرت احتمالات انتقال ليفاندوفسكي إلى الشياطين الحمر في عام 2012، عندما كان يسجل الكثير من الأهداف مع بروسيا دورتموند، وبعد عامين من ثوران بركاني في آيسلندا، أوقف انتقاله إلى بلاكبيرن.
ولكن النادي الألماني لم يكن يرغب في السماح لمهاجمه الأسطوري بالرحيل، وقال ليفاندوفسكي: «لم يتمكنوا من بيعي. لأنهم كانوا يعلمون أن بقائي سيمكنهم من جني المزيد من المال، وأنني أستطيع الانتظار ربما لعام أو عامين آخرين»، ورغم فشل تلك الخطوة، استمتع ليفاندوفسكي بمسيرة رائعة في بعض من أكبر أندية أوروبا، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، والدوري الإسباني مرتين مع ناديه الحالي برشلونة.
وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 37 عاماً، إلا أنه لا يخطط للاعتزال في أي وقت قريب، لكنه يعتقد أن فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ربما تكون قد فاتته، وأعرب ليفاندوفسكي عن عدم ندمه بشأن مسيرته النهائية، والتي شهدت انتقاله من دورتموند إلى بايرن ميونيخ وبعد ذلك إلى برشلونة، حيث واصل تألقه في تسجيل الأهداف.
وأوضح النجم البولندي: «ربما يكون من المؤسف عدم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولكن عندما أعود بالذاكرة إلى مسيرتي مع بايرن ميونيخ ودورتموند والآن برشلونة، يجب أن أقول إنني سعيد للغاية بمسيرتي المهنية. لا أشعر بأنني فقدت شيئاً ما، لأن كل حركة أو قرار... اتخذته لأنني أردته»، ويستعد ليفاندوفسكي، الذي سجل أكثر من 700 هدف في مسيرته مع النادي والمنتخب، لموسمه الثاني والعشرين كمحترف. 

